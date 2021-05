https://mundo.sputniknews.com/20210528/esta-tribu-amazonica-podria-ser-la-clave-para-retrasar-el-envejecimiento-cerebral-1112664978.html

Esta tribu amazónica podría ser la clave para retrasar el envejecimiento cerebral

Esta tribu amazónica podría ser la clave para retrasar el envejecimiento cerebral

Un equipo internacional de investigadores ha descubierto que los miembros de la tribu indígena tsimané, que viven en el norte de Bolivia, tienen cerebros más... 28.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-28T17:25+0000

2021-05-28T17:25+0000

2021-05-28T17:25+0000

américa latina

alzhéimer

cerebro

salud

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107187/68/1071876811_0:149:1920:1229_1920x0_80_0_0_0e09488172122debf5da0b1818c6b0a6.jpg

El equipo estudió a 746 adultos tsimané de entre 40 y 94 años. Los investigadores escanearon sus cerebros para averiguar cómo cambia su volumen con la edad. Los resultados se compararon con datos similares de residentes en Europa y EEUU.Resultó que la diferencia de volumen cerebral entre los tsimané de mediana edad y la tercera edad es un 70% menor que la de los residentes de los países occidentales. Es decir, el cerebro se atrofia y envejece más lento, lo que reduce el riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Además, la inflamación no tiene un efecto tan fuerte en el cerebro tsimané. "Los tsimané nos han proporcionado un experimento natural asombroso sobre los efectos potencialmente perjudiciales de los estilos de vida modernos en nuestra salud", dijo el autor del estudio, Andrei Irimia, profesor asistente de gerontología, neurociencia e ingeniería biomédica en la Escuela de Gerontología Leonard Davis de la USC.Los autores creen que la mayor tasa de pérdida de tejido cerebral en los europeos se debe a un estilo de vida sedentario y a una mala alimentación. La tribu tsimané prácticamente no tiene acceso a la atención médica pero sus miembros son físicamente activos y comen alimentos ricos en fibra, como verduras, pescado y carnes magras.Los tsimané llamaron la atención de los científicos cuando un estudio anterior descubrió que tienen corazones extremadamente sanos en la vejez.Resultó que los tsimané tenían la menor prevalencia de aterosclerosis coronaria entre de cualquier población conocida por la ciencia. También se comprobó que no tenían factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. La baja tasa de enfermedades cardíacas está probablemente relacionada con su estilo de vida.El estudio sugiere que el estilo de vida sedentario y las dietas ricas en grasas y azúcares de la mayoría de las personas de los países industrializados las hace vulnerables a enfermedades degenerativas como el Alzheimer.La investigación se publicó en el Journal of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences.

https://mundo.sputniknews.com/20210402/descubren-una-llave-para-combatir-enfermedades-neurodegenerativas-de-la-vejez-1110762496.html

https://mundo.sputniknews.com/20200812/descubren-el-alarmante-impacto-de-la-obesidad-en-las-funciones-cerebrales-1092401943.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alzhéimer, cerebro, salud, sociedad