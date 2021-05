https://mundo.sputniknews.com/20210528/esta-es-la-bebida-mas-saludable-para-el-cuerpo-humano-1112650230.html

Esta es la bebida más saludable para el cuerpo humano

Esta es la bebida más saludable para el cuerpo humano

En los días actuales es posible encontrar un sinfín de bebidas en los estantes de los supermercados, lo que puede dificultarnos a la hora de elegir la opción...

Entre todas las bebidas, es obvio cuál ocupa el primer lugar en términos de los beneficios para el cuerpo: se trata del agua. Olga Dekker, conocida nutricionista y miembro de la Sociedad Nacional de Nutricionistas de Rusia, sostuvo que la ingesta de este líquido es de extrema importancia debido a su capacidad para disolver numerosas toxinas que produce nuestro cuerpo.La médica detalló que la única bebida, cuyas propiedades se pueden comparar con las del agua, es el té verde, siempre y cuando no sea muy fuerte. A su vez, el té negro, así como el café, tienen un efecto diurético. Eso significa que al consumirlos, se debe beber mucha agua para compensar la pérdida de líquido que provocan en el organismo.Desde el punto de vista nutricional, el jugo de paquetes, el jugo fresco y las gaseosas se pueden equiparar. Según Dekker, todos ellos poseen cerca de 12 gramos de carbohidratos por cada 100 mililitros de producto, lo que equivale a cuatro cucharaditas de azúcar. Por esta razón, Dekker recomienda evitar su consumo, en particular, por parte de los niños.La especialista habló también del chocolate caliente y subrayó que, al contrario de lo que creen muchos, puede ser una bebida saludable. Para ello, se debe prepararlo en casa, con leche y cacao en polvo y con una cantidad limitada de azúcar. El problema con esta bebida reside en el hecho de que la mayoría de las personas suele consumir su versión industrializada. En este caso no es saludable, ya que contiene una cantidad muy alta de carbohidratos, mayor incluso que lo de todas las bebidas mencionadas anteriormente.

