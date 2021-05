Advierten que habrá desabastecimiento de carne en Buenos Aires ante el paro del sector

https://mundo.sputniknews.com/20210528/entrevista-habra-desabastecimiento-de-carne-en-buenos-aires-ante-el-paro-del-sector-alerta-1112667955.html

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y derivados de la República Argentina, Miguel Schiariti, afirmó que para... 28.05.2021

La Mesa de Enlace decretó este 28 de mayo la prórroga del cese de comercialización de ganado en el territorio, que entró en vigor desde la medianoche del 20 de mayo, hasta las 00:00 horas del miércoles 2 de junio.Esta medida responde a la decisión del Gobierno de Alberto Fernández de suspender la exportación de carnes de origen bovino por 30 días corridos.El presidente de CICCRA advirtió que con el cierre de las exportaciones "no bajará el precio de la carne porque ninguna de las carnes que se exportan se consumen en el mercado local".Según el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, "el precio de la carne venía creciendo indebidamente", con un alza que en abril que llegó al 65% interanual, según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva).Consultado al respecto, Schiariti atribuyó la inflación al "exceso de emisión monetaria".Posible paro de agricultoresEl referente del sector no descartó que la disputa entre el sector ganadero y el Gobierno empeore hasta equipararse al mayor conflicto que enfrentó en 2008 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).La Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, que agrupa a las principales patronales del sector, fue precisamente creada en 2008 para oponerse, con huelgas y cortes de carreteras, a la decisión del Gobierno de Fernández de Kirchner de gravar los cultivos de soja, trigo, maíz y girasol con un esquema de retenciones móviles de acuerdo a su precio internacional.La mandataria finalmente derogó la Resolución 125 que impulsaba esa medida.Si no hay movimiento hasta el jueves de la semana que viene, "seguramente habrá además cese de comercialización de cereales, y a partir de ahí los productores estén en la lucha y se sumen por solidaridad, de la misma manera que el sector ganadero se solidarizó con los agricultores en 2008", aventuró.En Argentina los agricultores son en su mayoría ganadores, y los ganadores también incursionan en la agricultura, de manera que son "productores mixtos, pues hay pocos que hagan solo una cosa", contextualizó el presidente de CICCRA.Reparto de preciosEl dirigente argentino explicó que el 30% del precio de un kilo de carne lo recibe el sector de la cría y la producción, que otro 27% se destina al sector que engorda el ganado, otro 6% va para los frigoríficos, y las carnicerías reciben otro 9%, mientras que "el Estado se queda con el 28%".Para poner en contexto el consumo de carne en el país sudamericano, Chiariti señaló que "de 100 animales que se faenan, 70 van al consumo interno".De los otros 30, "23 van a China, que son vacas viejas y flacas que en Argentina no tenían valor antes de que apareciera el país asiático", prosiguió el presidente de la Cámara.En cuanto a los siete restantes, "son animales pesados que van a la Unión Europea y a Israel", añadió el titular de CICCRA.La CICCRA representa a unas 40 empresas medianas de consumo y a frigoríficos exportadores.Las familias argentinas destinan a la compra de carne un 20% de su gasto promedio en el hogar, según la economista y diputada oficialista Fernanda Vallejos.

