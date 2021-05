https://mundo.sputniknews.com/20210528/encuentran-el-cadaver-de-una-colombiana-devorado-por-sus-gatos-en-madrid-1112648068.html

Encuentran el cadáver de una colombiana devorado por sus gatos en Madrid

El cadáver de una mujer, de 79 años y nacionalidad colombiana, fue encontrado comido de cintura para arriba por sus siete gatos. La víctima había fallecido... 28.05.2021, Sputnik Mundo

españa

anciana

muerte

cadáver

gatos

madrid

Terrible imagen la que presenció la Policía Nacional el lunes 24 de mayo en Madrid. Los agentes hallaron el cadáver de una mujer de avanzada edad en estado de putrefacción y con la parte superior del cuerpo devorada por los siete gatos que tenía por mascotas. Cinco de los animales habían muerto y los dos supervivientes se encontraban en malas condiciones de salud.La fallecida se llamaba Clara Inés Tobón, una mujer colombiana de 79 años. Desde 1996 vivía sola en un piso situado en la calle Sant Cugat del Vallés del distrito de Fuencarral. La casa pertenecía al antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), la actual Agencia de Vivienda Social. Su familia vivía en Colombia y no tenía parientes en España. Esta situación retrasó el descubrimiento del cuerpo de la sudamericana. Los vecinos del edificio en el que residía la mujer llevaban varias semanas sin verla. Ni bajaba a la calle a alimentar a los gatos callejeros, ni respondía a las llamadas. Tampoco abría la puerta a las personas que timbraban a su puerta. Los habitantes del bloque de pisos llamaron al IVIMA para preguntar sobre la mujer. No obtuvieron respuesta. Solo sabían que Tobón enfermó el año pasado. Algunos inquilinos del inmueble sospechaban que se podría haber infectado de coronavirus. Otros se imaginaban lo peor. La preocupación incrementó cuando detectaron un fuerte hedor que salía de su domicilio. Entonces, una vecina decidió llamar al 091. Los agentes de la comisaría de Fuencarral acudieron al lugar, pero no pudieron forzar la puerta. Motivo por el que llamaron a los bomberos del Ayuntamiento de Madrid para que desplegaran una autoescala y entrar por una de las ventanas de la casa. El cuerpo sin vida de Tobón estaba en una de las habitaciones. Según ha adelantado el diario El Mundo, la mujer llevaría fallecida al menos tres meses. Además, apuntan que murió por causas naturales, aunque se espera verificar con la autopsia que realizarán en el Instituto de Medicina Legal. A la vez, también se procederá a la necropsia de varios gatos para confirmar que mordieron el cadáver de su dueña. Los dos que todavía viven han sido trasladados al Centro de Protección Animal.

madrid

anciana, muerte, cadáver, gatos, madrid