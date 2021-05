https://mundo.sputniknews.com/20210528/el-partido-popular-se-manifestara-contra-los-indultos-a-los-politicos-catalanes-1112649478.html

El Partido Popular se manifestará contra los indultos a los políticos catalanes

El Partido Popular se manifestará contra los indultos a los políticos catalanes

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — Miembros del Partido Popular (PP) español acudirán el próximo 13 de junio a la concentración contra los indultos de los políticos... 28.05.2021

Fuentes del partido lo confirmaron a Sputnik, aunque no precisaron si acudiría su líder, Pablo Casado, o algún otro miembro de la dirección nacional y se limitaron a declarar que "el PP estará representado".La plataforma convocante lleva por nombre Unión 78 y está impulsada por Rosa Díez, una expolítica socialista que posteriormente fundó la formación liberal Unión Progreso y Democracia, ya desaparecida.El lugar elegido, la plaza de Colón de Madrid, está cargado de simbolismo para las fuerzas conservadoras, ya que allí en febrero de 2019, los líderes del conservador Partido Popular, la formación ultraderechista Vox y la liberal Ciudadanos se dieron cita en una masiva concentración por la unidad de España, ante los primeros intentos del primer Gobierno de Sánchez de abrir vías de diálogo con los independentistas catalanes.La formación de ultraderecha Vox también anunció en la mañana del 28 de mayo su respaldo a la convocatoria "sin matices", como dijo en Twitter su presidente, Santiago Abascal."Es importante que los españoles, más allá de las siglas de los partidos, nos unamos contra este atropello a la legalidad, a la justicia, a la democracia y a la unidad de España. Nos vemos en Colón", escribió Abascal en su perfil de la red social.Por su parte, desde la formación liberal Ciudadanos se limitaron a publicar un tuit animando a participar en la convocatoria, aunque consultados por Sputnik no confirmaron su participación. Solo la vicealcaldesa de Madrid, Teresa Villacís, manifestó hasta el momento públicamente que acudiría, por parte de la formación naranja.En su texto de convocatoria, la plataforma Unión 78 llama "a la ciudadanía a una concentración contra la concesión de indultos a los condenados por sedición en Cataluña y en apoyo al Poder Judicial, atacado por el Gobierno de Sánchez", según expresan textualmente.Además de Rosa Díez, forman parte de esta plataforma varios expolíticos del Partido Popular como María San Gil y Carlos Urquijo.En los últimos días, el debate político español se centró en la posibilidad de que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez concediera el indulto a los políticos catalanes encarcelados por los sucesos de octubre de 2017, que derivaron en la Declaración Unilateral de Independencia del Gobierno regional catalán, impulsada por su entonces presidente Carles Puigdemont."Hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia", dijo esta semana Sánchez en el Congreso de los Diputados español.Además del rechazo de las fuerzas conservadoras, distintos líderes regionales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la formación de Sánchez, se mostraron abiertamente contrarios a conceder la medida de gracia a los nueve líderes políticos catalanes.Entre ellos el expresidente Felipe González y el exvicepresidente Alfonso Guerra, por su parte el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se mostró favorable a la medida.Este mismo 28 de mayo la vicepresidenta primera del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, recordó a sus compañeros que este tipo de decisiones se toman por la dirección del partido, añadió que "es una decisión política" y que "no es un debate jurídico", y reiteró además la voluntad del Ejecutivo de "abrir una página diferente en Cataluña".El líder del Partido Popular, Pablo Casado, anunció además una recogida masiva de firmas en todo el país y mociones en todos los ayuntamientos del país contra los posibles indultos.

