https://mundo.sputniknews.com/20210528/el-modulo-espacial-ruso-que-completa-un-ciclo-de-20-anos-de-que-se-trata-1112664696.html

El módulo espacial ruso que completa un ciclo de 20 años, ¿de qué se trata?

El módulo espacial ruso que completa un ciclo de 20 años, ¿de qué se trata?

Dos cosmonautas rusos que se encuentran en la Estación Espacial Internacional (EEI) salen al espacio exterior para dar una caminata espacial de más de seis... 28.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-28T17:00+0000

2021-05-28T17:00+0000

2021-05-28T17:00+0000

tecnología

estación espacial internacional (eei)

roscosmos

espacio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107527/36/1075273633_0:94:1921:1174_1920x0_80_0_0_ed343e9aa7d19f20cca912e6b738be7d.jpg

Si hay algo más fantástico que pasar un tiempo en la Estación Espacial Internacional (EEI), tiene que ser poder dar una caminata espacial de más de seis horas, con nada más que el universo debajo de los pies. Esa experiencia la tienen dos cosmonautas rusos que el 2 de junio deberán caminar en el espacio para cumplir una importante misión.Los afortunados son los cosmonautas rusos Oleg Novitskiy y Pyotr Dubrov, miembros de la Expedición 65. Ambos son ingenieros de vuelo y comenzaron su labor en la EEI el 17 de abril de 2021 junto al estadounidense Mark Vande Hei de la NASA.¿Qué es una caminata espacial?A pesar del lindo paisaje que se abre ante ellos, Novitskiy y Dubrov no salen simplemente a dar un paseo. El objetivo de la caminata espacial rusa es deshacer todas las conexiones mecánicas externas entre la EEI y el módulo ruso Pirs, cuyo desacople y regreso a la Tierra está previsto para este 2021, dos décadas después de que se acoplara a la Estación Internacional en 2001.Pirs fue el tercer módulo espacial enviado por Rusia para conformar lo que se conoce como el "segmento ruso" de la EEI. El primero fue Zariá en 1998 y el segundo Zvezdá en el año 2000. A Pirs le siguieron Poisk en 2009 y Rassvet en 2010.Durante las seis horas y media que lleva el trabajo, los cosmonautas deben relocalizar equipos que fueron utilizados durante el acople de otras naves al módulo Pirs, reposicionar hardware y antenas utilizados para las caminatas espaciales, reemplazar un regulador de flujo en el módulo Zarya y recoger muestras biológicas y de materia ubicadas en el exterior de los módulos rusos.Según consignó la NASA, los preparativos obedecen a que el módulo Pirs regresará a la Tierra transportado por la nave de carga no tripulada Progress 77. Esto deja libre el área del módulo Zvezda —del segmento ruso de la EEI—, que deberá ser preparado por los cosmonautas para la llegada del nuevo módulo multipropósito ruso denominado Nauka (que en ruso significa ciencia).Se trata de la primera caminata espacial para Novitskiy y Dubrov pero la número 238 desde que existe la EEI. En lo que va del 2021, será la sexta vez en que tripulantes de la estación emergen al espacio exterior para cumplir tareas.En vivo y en directo: ¿cómo ver la caminata espacial rusa?Como casi todo lo que sucede en el espacio, la actividad también promete un espectáculo para los fanáticos de los viajes al espacio en todo el planeta. Por eso, la maniobra es transmitida en directo a través de NASA TV, la plataforma de streaming del sitio web oficial de la agencia espacial de Estados Unidos.La transmisión comienza a la 5:00 AM GMT, por lo que en América Latina se verá el 2 de junio a las 00:00 horas de México y 3:00 AM de Argentina.Atentos a la audiencia, los cosmonautas rusos apuestan por sus mejores galas: ambos tienen trajes Orlan fabricados en Rusia específicamente para actividades fuera de la EEI. El de Novitskiy se distingue por sus franja rojas mientras que el de Dubrov por las franjas azules.

https://mundo.sputniknews.com/20210501/la-nave-espacial-spacex-crew-dragon-se-desacopla-de-la-eei--1111812929.html

https://mundo.sputniknews.com/20210524/roscosmos-revela-cuanta-basura-espacial-cae-a-la-tierra-cada-ano-1112503543.html

https://mundo.sputniknews.com/20210524/cineastas-rusos-empiezan-a-entrenarse-para-el-primer-rodaje-espacial-1112481187.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

estación espacial internacional (eei), roscosmos, espacio