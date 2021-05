https://mundo.sputniknews.com/20210528/el-kremlin-atribuye-a-problemas-tecnicos-el-bloqueo-de-vuelos-de-la-ue-a-moscu-1112646649.html

El Kremlin atribuye a problemas técnicos el bloqueo de vuelos de la UE a Moscú

El Kremlin atribuye a problemas técnicos el bloqueo de vuelos de la UE a Moscú

MOSCÚ (Sputnik) — El bloqueo de vuelos de la Unión Europea (UE) a Moscú se debe a problemas técnicos, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 28.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-28T10:06+0000

2021-05-28T10:06+0000

2021-05-28T11:15+0000

europa

internacional

vuelos

bielorrusia

ue

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108959/58/1089595836_0:117:1921:1197_1920x0_80_0_0_a6d15e001f161b6130653542cd7feb79.jpg

"Estoy convencido de que las autoridades aeronáuticas darán las aclaraciones necesarias, pero se trata de cuestiones técnicas", dijo Peskov ante la prensa comentando interrupciones en varios vuelos de Europa a Moscú.El portavoz aseguró que no hay motivo de preocupación al respecto.Estos problemas técnicos, explicó, se deben a que los aviones pueden entrar en el espacio aéreo de un país sólo en los puntos y niveles de vuelos acordados, mientras las aeronaves de las aerolíneas que vuelan evitando Bielorrusia solicitan permiso para ingresar al espacio aéreo de Rusia en puntos no acordados.El 27 de mayo la compañía aérea Austrian Airlines se vio obligada a cancelar el vuelo de Viena a Moscú después de que las autoridades rusas se negaran a ajustar la ruta del vuelo para que no pasara por el espacio aéreo de Bielorrusia.También fueron cancelados dos vuelos de la compañía aérea Air France con destino a Moscú por la misma razón.El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, cuestionó la actuación de las autoridades rusas y denunció que la cancelación de vuelos de la UE por Moscú obstaculizó la navegación.El pasado 24 de mayo, los líderes europeos llamaron a cerrar el espacio aéreo comunitario para los aviones bielorrusos, así como evitar los vuelos europeos sobre Bielorrusia en respuesta al incidente del avión de Ryanair en Minsk.El miércoles la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) recomendó a las aerolíneas europeas que evitaran el espacio aéreo de Bielorrusia hasta el final de la investigación internacional sobre el incidente.Investigación del desvío del aviónAdemás, declaró que Rusia saluda la intención de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de aclarar las circunstancias que rodean el aterrizaje forzoso del vuelo de Ryanair."Sin embargo, esa situación se produjo, hay cierta discordia, la OACI tiene la intención de estudiar detenidamente la situación, lo que es un hecho que quizás podemos saludar", dijo. El 27 de mayo el ministro de Transporte de Irlanda, Eamon Ryan, anunció que la OACI había decidido investigar el caso de aterrizaje forzoso del avión de Ryanair en la capital bielorrusa.La organización prevé presentar el 25 de junio un informe preliminar sobre el incidente.El pasado 23 de mayo, un avión de la aerolínea Ryanair que cubría la ruta de Atenas a Vilna, realizó un aterrizaje de emergencia en Minsk por un supuesto aviso de bomba que resultó falso.Durante la escala forzosa del avión en Minsk, las autoridades detuvieron a Román Protasévich, uno de los fundadores del canal opositor de Telegram Nexta considerado extremista en Bielorrusia, y a su compañera rusa Sofía Sapega.La Unión Europea, Estados Unidos y otros países condenaron en términos contundentes el desvío del avión y exigieron a Bielorrusia liberar a los detenidos.

https://mundo.sputniknews.com/20210527/protonmail-minsk-recibio-aviso-de-bomba-en-avion-de-ryanair-despues-de-su-desvio-1112621316.html

https://mundo.sputniknews.com/20210527/el-g7-condena-la-detencion-del-periodista-protasevich-y-amenaza-con-mas-sanciones-a-minsk-1112614046.html

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, vuelos, bielorrusia, ue, rusia