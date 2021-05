https://mundo.sputniknews.com/20210528/con-esperanza-asi-ven-los-manifestantes-chilenos-las-protestas-en-colombia-1112676852.html

Con esperanza: así ven los manifestantes chilenos las protestas en Colombia

Con esperanza: así ven los manifestantes chilenos las protestas en Colombia

SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Sebastián Piñera y el de Colombia, Iván Duque tienen varias similitudes. Ambos son conservadores, católicos y de... 28.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-28T23:55+0000

2021-05-28T23:55+0000

2021-05-28T23:55+0000

américa latina

paro nacional en colombia (2021)

iván duque

sebastián piñera

chile

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/1112310204_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_40e8021200f5877197fe785b832fb2b7.jpg

Juntos crearon el bloque Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) y tienen algunas anécdotas en común, como cuando ambos organizaron un fallido encuentro regional en Cúcuta para respaldar una posible caída del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro a favor del entonces autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó.Pero lo que hoy los une es algo que ninguno de los dos previó: levantamientos de sus pueblos en contra de sus gobiernos.Desde el 18 de octubre de 2019 hasta la llegada de la pandemia a Chile en marzo de 2020 (e incluso también después de eso) los chilenos protestaron masivamente y sin descanso en las calles de Santiago y las principales ciudades del país. A finales de abril de este año, los colombianos iniciaron un proceso de manifestaciones tan similar, que ha sido comparado por diversos analistas y expertos, y es mirado con interés desde Chile.Dos procesos, un destinoCamilo Sánchez es presidente de las Juventudes Comunistas de Chile y participó activamente de las manifestaciones en el país. El dirigente afirmó a Sputnik que mira la revuelta colombiana con "esperanza"."Al igual que hicimos los chilenos, los colombianos no se detendrán ante la brutal represión de la policía. Nosotros no nos dejamos intimidar y lo mismo pasará con ellos. No podrán detenerlos", aseguró Sánchez.La protesta chilena tuvo como principal consecuencia el inicio de un proceso constitucional a través de una Convención Constituyente. Una de las 155 personas electas el 15 y 16 de mayo de 2021 para integrarla fue Ivanna Olivares, miembro de la Lista del Pueblo, organización social que nació con las protestas del estallido social y consiguió instalar a 27 manifestantes en la asamblea.Olivares señaló que lo que está pasando en Colombia es de vital importancia porque las protestas "hasta ahora, son la principal manera de visibilizar las demandas de un pueblo". La constituyente dijo a Sputnik que los chilenos estuvieron "durante años realizando reuniones, asambleas y conversatorios. Pero lamentablemente, para las autoridades no fue suficiente".El líder mapuche y vocero de la organización indígena Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcaman, celebró con entusiasmo que los pueblos originarios de Colombia estén participando activamente de las protestas, al igual que sucedió en Chile. "En Plaza Dignidad (centro de Santiago), el símbolo protagonista de las manifestaciones no fue la bandera chilena, sino la bandera mapuche", recordó en conversación con Sputnik."La participación de los pueblos originarios es clave en los levantamientos sociales. Pasó en Ecuador en 2019. Pasó en Chile en 2019 y 2020. Y ahora en Colombia se hace escuchar la voz del pueblo indígena. Esto refleja la conciencia histórica de una lucha anticolonial en Latinoamérica, y tenemos la esperanza de llegar al gran despertar que permitirá, por fin, la autodeterminación de los pueblos originarios en el continente", señaló.No obstante, Huilcaman añadió que es importante ver la experiencia comparada. "En Colombia fueron pioneros en la figura de escaños reservados para pueblos originarios, algo que sucedió también acá con la Convención Constituyente, pero hemos visto que esta herramienta por sí sola no ha sido útil si no hay real autodeterminación", explicó.El politólogo Máximo Quitral, académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, afirmó que donde más se aprecian las similitudes entre ambos procesos es en el perfil de los protestantes."No son militantes, no se observan partidos políticos liderando las protestas, por lo que la tendencia en ambos países es que hay una distancia importante entre movimientos sociales y partidos. Además, son comparables las formas de acción que ambos movimientos asumieron. Acciones culturales, enfrentamiento directo con agentes del Estado y conformación de una primera línea de resistencia la reprensión", precisó.Cifras en ambos procesosTreinta pesos. Un alza de solo treinta pesos chilenos (0,04 dólares) en el precio del Metro de Santiago fue el detonante de treinta años de descontento social y rechazo al sistema económico neoliberal impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).Ciento diez páginas tenía la reforma tributaria que Duque intentó implementar en abril que buscaba recaudar 23 billones de pesos colombianos (unos 6.300 millones de dólares), y que sirvió como gatillo para hacer explotar años de descontento social que se acrecentaron con la pandemia del COVID-19.A un año del inicio del estallido social en Chile, en octubre de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos informó que se registraron 3.023 víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la represión de Piñera a las protestas, 460 víctimas de trauma ocular y 36 muertos, de los cuales en cinco casos se investiga la participación directa de policías o Fuerzas Armadas.Según la ONG pro derechos humanos de Colombia Temblores, del 28 de abril al 24 de mayo se registraron 955 víctimas de violencia física por parte de la policía y 46 lesionados oculares. Human Right Watch informó el 26 de mayo que recibieron 63 denuncias de muertes en el marco de las manifestaciones, de las cuales han podido confirmar 28.En enero de 2020, en pleno estallido social, el respaldo ciudadano al presidente Sebastián Piñera cayó a su nivel más bajo y marcó solo un 6%, según la encuesta del Centro de Estudios Públicos de Chile. Esta semana, el apoyo ciudadano a Duque marcó solo 21% (encuestadora Invamer), siendo también su peor registro.

https://mundo.sputniknews.com/20210528/una-nueva-protesta-en-bogota-marca-un-mes-del-inicio-de-las-manifestaciones-en-colombia-1112667850.html

https://mundo.sputniknews.com/20210521/derrota-del-neoliberalismo-en-chile-y-colombia-1112408725.html

https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111953530.html

https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111908838.html

chile

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Francisco Bravo Atias https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Francisco Bravo Atias https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Bravo Atias https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

paro nacional en colombia (2021), iván duque, sebastián piñera, chile, colombia