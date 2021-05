https://mundo.sputniknews.com/20210528/borrell-cuestiona-el-bloqueo-de-vuelos-de-la-ue-a-moscu-por-rusia-1112645853.html

Borrell cuestiona el bloqueo de vuelos de la UE a Moscú por Rusia

Borrell cuestiona el bloqueo de vuelos de la UE a Moscú por Rusia

BRUSELAS (Sputnik) — El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, cuestionó la prohibición por parte de las autoridades rusas de los vuelos provenientes de... 28.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-28T09:39+0000

2021-05-28T09:39+0000

2021-05-28T10:06+0000

vuelos

europa

internacional

josep borrell

bielorrusia

ue

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1112645961_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_1023aaa745c5796d99cc287009e13c82.jpg

El 27 de mayo la compañía aérea Austrian Airlines se vio obligada a cancelar el vuelo de Viena a Moscú después de que las autoridades rusas se negaran a ajustar la ruta del vuelo para que no pasara por el espacio aéreo de Bielorrusia.También fueron cancelados dos vuelos de la compañía aérea Air France con destino a Moscú por la misma razón.El diplomático señaló que por ahora no está claro si se tratará de casos puntuales o de la postura de Moscú en general, con lo cual Bruselas aún no planea reaccionar de manera alguna a este respecto.El pasado 24 de mayo, los líderes europeos llamaron a cerrar el espacio aéreo comunitario para los aviones bielorrusos, así como evitar los vuelos europeos sobre Bielorrusia en respuesta al incidente del avión de Ryanair en Minsk.El 26 de mayo la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) recomendó a las aerolíneas europeas que evitaran el espacio aéreo de Bielorrusia hasta el final de la investigación internacional sobre el incidente.El pasado 23 de mayo, un avión de la aerolínea irlandesa Ryanair que cubría la ruta de Atenas a Vilna, realizó un aterrizaje de emergencia en Minsk por un supuesto aviso de bomba que resultó falso.Tras el aterrizaje de la aeronave, las autoridades bielorrusas detuvieron a Román Protasévich, uno de los fundadores de los canales de Telegram Nexta y Nexta Live que jugaron un papel clave en la coordinación de las protestas que se prolongaron por varios meses tras la reelección del presidente bielorruso Alexandr Lukashenko, en agosto de 2020.Protasévich es el creador de dos blogs de Telegram, Nexta y Belarus Golovnogo Mozga, tildados de extremistas por las autoridades bielorrusas.La Unión Europea, EEUU y otros países condenaron en términos contundentes el desvío del avión y exigieron a Bielorrusia liberar a los detenidos.

https://mundo.sputniknews.com/20210528/el-kremlin-atribuye-a-problemas-tecnicos-el-bloqueo-de-vuelos-de-la-ue-a-moscu-1112646649.html

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vuelos, europa, josep borrell, bielorrusia, ue, rusia