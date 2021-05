Zidane, otro adiós al Madrid

https://mundo.sputniknews.com/20210527/zidane-otro-adios-al-madrid-1112609547.html

MOSCÚ (Sputnik) — Zinedine Zidane vuelve a decirle adiós al Madrid. Una vez más deja las filas del equipo con el que ganó cinco veces las Liga de Campeones... 27.05.2021, Sputnik Mundo

Lo cierto: el entrenador ya está fuera. Nadie sabe por el momento qué hará mañana, ni qué rumbó tomará. Incluso, alguien puede pensar que volverá de nuevo, como ha hecho en más de una ocasión. Zidane tuvo claro siempre que con Florentino Pérez de presidente es obligatorio ganar algún título para mantener el puesto. Y el no quiso ser la excepción.El otrora elegante futbolista se convirtió en un ganador nato desde los banquillos, pero nunca, hasta ahora, le tuvo tanto cariño al puesto como para aferrarse a él y poner en riesgo los intereses del club, que ya podrá salir al mercado en busca del hombre que regirá los destinos del equipo en la venidera campaña.Las causasEn el Real Madrid si no ganas títulos, es sinónimo de un año malo. Al aficionado, ese que sigue al equipo desde cualquier lugar del mundo y no solo desde las ya habituales gradas vacías del Alfredo Di Stéfano —sustituto obligado del Santiago Bernabeu— le gusta que el equipo gane, por sobre todas las cosas.El Madrid de Zidane cayó ante el Athletic de Bilbao en las semifinales de la Supercopa de España, luego cedió ante el humilde Alcoyano por la Copa del Rey, en un momento en el que se habló de la salida del entrenador, cuyo trabajo fue muy cuestionado.Zidane jamás se quejó de las labores arbitrales. Tampoco aludió a las más de 60 lesiones que lastraron al equipo durante la temporada, tal vez porque encontró las culpas en su equipo de trabajo. Sabía que tenía que ganar y como no lo consiguió, se va.Cierto que llegó a semifinales en la Liga de Campeones, un torneo en el que nadie creyó en el Real Madrid. Algunos, incluso, pensaron que podía quedar fuera de octavos, jugar la Europa League, incluso sin esa posibilidad, pero llegó a la ronda previa a la final, donde cayó ante un Chelsea superior.El comunicadoLa misma nota aclara que "Zidane es uno de los grandes mitos del Real Madrid y su leyenda va más allá de lo que ha sido como entrenador y jugador de nuestro club", y deja abierta, al final, la misma puerta por la que ha entrado en otras ocasiones: "Él sabe que está en el corazón del madridismo y que el Real Madrid es y será siempre su casa".El artífice de las últimas tres Champions del Real Madrid y de las últimas dos ligas deja, cada vez que se va, una sensación rara entre la afición. Tal vez un poco de nostalgia por todo lo que representa, por su transparencia y clase, pero siempre, también, deja abierta la posibilidad del retorno.SustitutosDesde que comenzaron las especulaciones con el adiós de Zidane, se manejaron diferentes nombres como sus posibles sustitutos, entre ellos el del italiano Massimiliano Allegri, sin trabajo desde hacía dos años, y el español Raúl González, otrora jugador del Real Madrid y actual técnico del Castilla, el filial del primer equipo.Allegri, según varios medios, llegó a un acuerdo de último momento para volver a la Juventus, pero su compatriota Antonio Conte, que renunció a dirigir al Inter, también hace unas horas, se suma a los aspirantes, sobre todo porque Florentino Pérez lo contacto ya en otras ocasiones para que se hiciera cargo del equipo.Incluso, comienzan los rumores sobre una hipotética salida de Mauricio Pochettino del PSG francés, y el argentino siempre mostró sus deseos de entrenar en el Bernabeu, aunque los tiempos del club y el técnico nunca coincidieron. Cuando el Real Madrid necesitó entrenador, Pochettino tenía trabajo, y viceversa.La afición, según encuestas en los medios, prefiere a Raúl, pero la última palabra la tienen Florentino y su junta directiva. Y tal vez no quieran correr riesgos con el otrora delantero.

