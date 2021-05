https://mundo.sputniknews.com/20210527/yemen-confia-en-que-rusia-juegue-un-papel-eficaz-en-la-solucion-de-su-conflicto-1112613308.html

Yemen confía en que Rusia juegue un papel eficaz en la solución de su conflicto

Yemen confía en que Rusia juegue un papel eficaz en la solución de su conflicto

MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Yemen espera que Rusia juegue un papel eficaz en la solución del conflicto yemení y use su peso para presionar a las partes... 27.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-27T12:59+0000

2021-05-27T12:59+0000

2021-05-27T13:06+0000

internacional

conflicto

yemen

oriente medio

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/103707/82/1037078279_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_eaee440113cd2ebe8fcddbc94de84fc4.jpg

"Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad y país clave en la palestra internacional, siempre tiene que ver en el ámbito internacional con las autoridades legítimas y los organismos electos, aboga por la observancia del derecho internacional y respeta la soberanía, la seguridad, la unidad y la estabilidad de Yemen. Todo eso nos mueve a pensar que Rusia pueda jugar un papel eficaz [en la solución del conflicto] y ejercer presión sobre las partes que, a nuestro juicio, demoran el logro del consenso político y de la paz", dijo.Al recordar que la ONU marcó la línea principal para el logro de la paz en Yemen, Ben Mubarak agregó que para solucionar la crisis es necesario que diversos países impulsen a los partidos políticos yemeníes a llegar a un acuerdo.Rumores sobre bases militares extranjerasAdemás, el ministro de Exteriores declaró que la información sobre la supuesta presencia de bases militares extranjeras en el territorio de Yemen no tiene nada que ver con la realidad.La agencia The Associated Press informó antes de la construcción de una base militar de los Emiratos Árabes Unidos en la isla yemení de Perim (Mayyun) en el estrecho de Bab el Mandeb, que separa la península arábiga de África.El canciller también refutó los rumores sobre las bases de la inteligencia israelí en el archipiélago de Socotra.Yemen vive desde 2014 un conflicto armado entre los partidarios del presidente legítimo, Abdo Rabu Mansur Hadi, y los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Alá, que se hicieron con el poder en el norte del país y tomaron la capital, Saná. El presidente y el Gobierno tuvieron que trasladarse al sur y proclamar como capital provisional a la ciudad de Adén, situada en la costa del mar Rojo.En marzo de 2015 intervino en el conflicto, del lado del mandatario yemení, una coalición militar liderada por Arabia Saudí.Actualmente se libran intensos combates por la provincia de Marib que se encuentra en el noreste del país y es el último baluarte de las fuerzas gubernamentales en el norte.

https://mundo.sputniknews.com/20210526/yemen-advierte-sobre-la-posibilidad-de-una-catastrofe-humanitaria-y-ecologica-1112577196.html

https://mundo.sputniknews.com/20210523/los-huties-reivindican-el-derribo-de-un-dron-de-guerra-saudi-en-el-noroeste-de-yemen-1112452749.html

yemen

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

conflicto, yemen, oriente medio, rusia