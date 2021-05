https://mundo.sputniknews.com/20210527/timochenko-colombia-arrastra-los-mismos-problemas-que-dieron-origen-a-las-farc-1112637702.html

Timochenko: Colombia arrastra los mismos problemas que dieron origen a las FARC

MONTEVIDEO (Sputnik) — A 57 años de la operación del ejército contra la llamada República de Marquetalia, el país atraviesa una situación similar y la... 27.05.2021, Sputnik Mundo

El 27 de mayo de 1964, el entonces presidente de Colombia, Guillermo León Valencia, ordenó el ataque contra la República de Marquetalia, un territorio ubicado en el centro del país, donde estaba instalado un grupo de campesinos comunistas que tenían sus autodefensas y en el que no había presencia del Estado.Los campesinos resistieron, y si bien recién en 1966 las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) adoptarían la denominación con la que combatieron durante medio siglo, el grupo tomó el 27 de mayo de 1964 como su fecha de creación."Ese mismo sector que impulsó e inició la operación militar en Marquetalia, ese mismo sector está impulsando la agresión y la represión a las expresiones de lucha del pueblo colombiano en este momento", afirmó Timochenko, actualmente presidente del partido Comunes, surgido tras la disolución de la guerrilla.Para quien fuera uno de los pilares de las negociaciones de paz en La Habana, que culminaron en 2016 con el acuerdo de paz, la misma retórica que se usaba para atacar a los campesinos hace más de medio siglo, es a la que apela el actual Gobierno del presidente Iván Duque para criticar a la población que se volcó masivamente a las calles para protestar contra las políticas del Ejecutivo.Para el exguerrillero, si bien las FARC no lograron crear un nuevo Estado, con el acuerdo de paz pudieron marcar el camino para un país más justo.Sentar las bases"Desafortunadamente no logramos el objetivo de construir un Estado, de llegar a un nuevo Estado, pero dejamos las bases mínimas para que Colombia inicie el camino en construcción de ese mundo nuevo, que es posible, ese mundo más justo y más equitativo, y es lo que estamos viendo. Yo me siento, en cierta medida, satisfecho de que acertamos en la decisión tomada, porque lo que estamos viendo hoy en Colombia es la continuidad de esa lucha", afirmó Timochenko.El presidente de Comunes criticó los dichos de la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien días atrás afirmó que las manifestaciones son producto del acuerdo de paz.En una columna publicada en el diario El Tiempo, la funcionaria hizo referencia al punto 2.2 del acuerdo, que establece el derecho a "la acción política o social a través de la protesta y la movilización", afirmando que conlleva el riesgo de llevar al país al "modo protesta y modo paro".Al menos 50 personas murieron durante las protestas que comenzaron en Colombia el 28 de abril, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.Además, fueron detenidas de manera arbitraria al menos a 1.430 personas y se cometió violencia sexual contra 21 mujeres.Ante tales abusos, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia.

