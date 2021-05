https://mundo.sputniknews.com/20210527/que-cierra-y-que-abre-en-pandemia-la-disparidad-en-5-ciudades-de-america-latina-1112634597.html

¿Qué cierra y qué abre en pandemia? La disparidad en 5 ciudades de América Latina

Las grandes ciudades de América Latina abren y cierran actividades al ritmo de las olas de coronavirus. 27.05.2021

Si bien casi no hay sectores de la sociedad que no hayan modificado su actividad con la llegada de la pandemia, algunas resultan paradigmáticas a la hora de repasar las estrategias de cada país: la educación, la cultura, el deporte y la actividad nocturna o gastronómica.Un repaso por cinco importantes ciudades latinoamericanas como Buenos Aires, Sao Paulo, Ciudad de México, Santiago de Chile y Bogotá permite comprobar que la decisión de qué actividades permitir y qué otras prohibir durante los primeros meses de 2021 no responde a manuales únicos.¿Escuelas cerradas y comercios abiertos? El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció el 20 de mayo de 2021 un cierre de todas las actividades presenciales en todo el país vigente hasta el 30 de mayo. Luego de ese día, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden regresar al régimen que tenían hasta el cierre total.Educación: la presencialidad de las clases enfrentó al Gobierno nacional, que ordenó pasar a clases virtuales en la capital a mediados de abril, y el Gobierno de Buenos Aires, que insistió en mantener la presencialidad y hasta llevó el caso a la Justicia. La capital argentina mantuvo los cursos presenciales hasta el inicio del confinamiento nacional pero, a diferencia de otras provincias, no lo sustituyó por clases virtuales. En lugar de eso, dio a los alumnos una semana de asueto con el compromiso de recuperar los días perdidos en diciembre.Cultura: El protocolo para teatro, música y otras artes escénicas fija un aforo máximo que va desde el 20% al 50% de los lugares cerrados, además de obligar al público a utilizar mascarillas y mantener distancia. El protocolo también impone mascarilla y distancia de 2 metros a los artistas en el escenario y, en caso de que no sea posible, que la interacción sea menor a 15 minutos.Deporte: Desde mayo solo se autoriza el "deporte individual al aire libre". Se espera que en junio se retome el uso de polideportivos públicos y la reapertura de gimnasios, con un protocolo que obliga a permanecer un máximo de una hora, usar mascarillas y mantener la distancia.Gastronomía: Los locales gastronómicos porteños están habilitados para atender al aire libre entre las 9 y las 19 horas, debiendo utilizar espacios exteriores como aceras, terrazas o patios. Ese horario no rige para la entrega a domicilio o los espacios interiores, donde sin embargo solo puede haber un aforo del 30% del total. Según la reglamentación, solo puede haber cuatro personas por mesa en interiores u ocho si en el exterior, salvo que convivan, en cuyo caso no hay máximo.Centros Comerciales: Tras más de un semestre cerrados, los shoppings porteños volvieron a abrir en octubre de 2020 con un protocolo que aseguraba el distanciamiento y obligaba a los clientes a no permanecer más de 90 minutos en los establecimientos. Las restricciones del 15 de abril volvieron a cerrar los centros comerciales, aunque sí se permiten los locales que tienen acceso desde la calle.El estado de Sao Paulo ha sido el más afectado por la pandemia de COVID-19 en Brasil. En abril de 2021, una cierta estabilización en los casos le permitió dejar la fase roja de riesgo para iniciar una de "transición" hacia el naranja con la flexibilización de algunas medidas. El estado habilita a cada municipio a reabrir actividades según su criterio pero su capital, la ciudad de Sao Paulo, es un buen parámetro.Educación: Se autoriza el regreso de las clases presenciales con un aforo del 35% de los estudiantes en un sistema rotativo. De todas formas, el retorno a las aulas aún es presencial y se recomienda que quienes pueden seguir asistiendo en forma remota permanezcan en sus casas.Cultura: Cines, teatros, salas de recitales, museos y galerías pueden abrir sus puertas con un aforo del 40% y solo entre las 6 y las 21 horas.Deporte: Se habilitaron los deportes profesionales pero solo después de las 20 horas y con un refuerzo de testeos y protocolos para atletas, árbitros y comisiones técnicas.Gastronomía: Los restaurantes deben trabajar con un 40% de su capacidad y el consumo dentro de los locales está permitido entre las 6 y las 21 horas. Los bares que no tienen habilitación de restaurante no tienen permitido atender de forma presencial.Centros comerciales: Los shoppings de Sao Paulo pueden funcionar entre las 6 y las 21 horas en esta etapa, siempre con un aforo del 40% y los protocolos sanitarios. También los comercios con entrada desde la calle. Los supermercados están habilitados pero se recomienda trabajar con horarios escalonados para evitar aglomeraciones.La capital mexicana se rige por un semáforo epidemiológico que incluye niveles de riesgo verde, amarillo, naranja y rojo para determinar el grado de restricción de actividades. En mayo de 2021, la mayor urbe mexicana dejó el nivel naranja para regresar al amarillo, lo que le permite pensar en habilitar algunas actividades.Educación: Está previsto que las clases presenciales se retomen el 7 de junio, en lo que será el primer retorno a las aulas desde que comenzó la pandemia. El retorno será voluntaria y de forma escalonada, de acuerdo a la capacidad de las aulas, ya que los estudiantes deben mantener una distancia de 1,5 metros.Cultura: Salas de cine y teatro pueden funcionar con un aforo del 40%. A partir del 15 de junio se permitirán los conciertos en espacios abiertos, aunque con aforo del 25% y un sistema de "palcos" para entre cuatro y seis personas. Los palcos deberán estar separados 2,5 metros entre sí y las personas de diferentes palcos no podrán interactuar en el predio.Deporte: El deporte profesional está habilitado pero sin público. Los deportes en equipo no profesionales se permiten únicamente al aire libre. Los gimnasios funcionan pero solo para deporte individual, con mascarilla, separación de 1,5 metros y una estancia máxima de 1 hora.Gastronomía: Los restaurantes pueden abrir con un aforo del 20% y con un horario acotado: hasta las 20 horas para mesas interiores y hasta las 23 para exteriores. El límite de comensales se amplió a seis personas para las mesas ubicadas al aire libre. Los bares solo pueden funcionar en el mismo régimen que los restaurantes.Centros comerciales: Volvieron a abrir en febrero de 2021 con un aforo del 20% de su capacidad y, además de las medidas típicas de protección, un tiempo máximo dentro del establecimiento de 30 minutos por cliente. Si bien el Gobierno de la Ciudad de México pretendió que estuvieran abiertos 24 horas para evitar aglomeraciones, la mayoría funciona entre las 9 y las 22 horas.La Región Metropolitana de Chile regresó a Fase 2 o de "transición" a finales de abril. La mejoría le permite a la zona más poblada del país flexibilizar algunas medidas.Educación: Tras un mes en fase de cuarentena estricta, el ingreso a la etapa de transición volvió a habilitar las clases presenciales en un régimen voluntario, por lo que cada centro decide si vuelve a las aulas o continúa en formato virtual. El protocolo establece una distancia mínima de 1 metro entre los alumnos.Cultura: En Fase 2 los museos reabrieron aunque con horario reducido. Cines, teatros, salas de música y circos pueden funcionar pero con aforos limitados: para los espacios abiertos, el máximo son 20 personas o 10 si se permite el consumo de alimentos; para espacios cerrados el máximo es 10 y no se permiten los alimentos.Deporte: El deporte en espacios cerrados no está permitido, por lo que los gimnasios están impedidos de abrir. En cambio, sí se permite hacer deporte en espacios abiertos como parques públicos, aunque con horarios limitados.Gastronomía: la Fase 2 prohíbe expresamente la atención al público en restaurantes y cafés con locales cerrados, así como el funcionamiento de bares o pubs. Sí pueden atender al público los locales con mesas al aire libre, con un máximo de cuatro clientes por mesa, distanciamiento de 1,5 metros entre mesas y cierre a las 20 horas.Centros Comerciales: Pueden operar solamente entre lunes y viernes y con un aforo de una persona por metro cuadrado. Los horarios varían entre los diferentes centros pero no pueden extenderse más allá de las 20 horas.Más allá de que la atención de los colombianos está centrada en el Paro Nacional, las autoridades de Bogotá comenzaron a flexibilizar algunas medidas en el mes de mayo y preparan un plan de "reactivación" para junio. De todos modos, se mantiene un toque de queda nocturno para la circulación. Las autoridades anuncian una apertura comercial a partir del 8 de junio.Educación: Las instituciones no tienen un aforo estipulado pero deben asegurar el distanciamiento físico y la ventilación en las aulas. La asistencia en formato presencial es voluntaria por lo que las instituciones deben garantizar la educación virtual para los alumnos que no concurran.Cultura: Los teatros y cines no tienen un aforo máximo pero se debe garantizar el distanciamiento de 2 metros entre ellos. Además, personas del mismo núcleo familiar pueden ocupar butacas contiguas. Los conciertos con públicos volverían el 8 de junio, aunque con medidas de distanciamiento.Deporte: Bogotá suspendió por completo deportes profesionales como el fútbol pero pretende reabrirlo después del 8 de junio. El ejercicio físico en gimnasios también está suspendido pero se habilita hacerlo al aire libre, excepto en horarios de toque de queda.Gastronomía: Bares y gastrobares podrán funcionar hasta la 1 de mañana a partir del 8 de junio. De todos modos deben asegurar el distanciamiento de 2 metros entre los clientes y el uso de tapabocas.Centros comerciales: Desde el 8 de junio los locales comerciales no tendrán limitaciones de horario para ingreso o su salida.

