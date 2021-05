https://mundo.sputniknews.com/20210527/proceso-contra-berlusconi-vuelve-a-aplazarse-por-motivos-de-salud-1112624498.html

Proceso contra Berlusconi vuelve a aplazarse, por motivos de salud

Proceso contra Berlusconi vuelve a aplazarse, por motivos de salud

Berlusconi entre el coronavirus y problemas de corazónEl magnate mediático y el exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi, de 84 años, no acaba de recuperarse de las consecuencias del coronavirus, que contrajo el pasado septiembre. En los últimos meses dolores cardíacos, caídas en casa y otros problemas de salud lo obligaron a volver varias veces al hospital San Raffaele de Milán.Las autoridades judiciales lo reconocen: el pasado 28 de abril, cuando Berlusconi estaba en San Raffaele, suspendieron las audiencias, al constatar que "la actual hospitalización constituye un impedimento absoluto para comparecer ante el Tribunal, por lo tanto, mientras el acusado permanezca en el hospital el proceso se suspende".Las sesiones del Tribunal de Milán podrían reanudarse después del 16 de mayo cuando el político fue dado de alta, pero ahora el abogado Federico Cecconi afirma que "las severas condiciones de salud del doctor Berlusconi" determinan la "imposibilidad de asistir dignamente a las audiencias".Ruby, la de los tres procesosEl proceso Ruby Ter se llama así por ser el tercer proceso que concierne a Karima el Mahroug, una bailadora marroquí apodada "Ruby rompecorazones".Hace exactamente 11 años, el 27 de mayo de 2010, la policía la detuvo en Milán por robo y constató que la muchacha también tenía problemas con documentos de identidad. Sin embargo, pocas horas después los agentes fueron contactados por el mismo Berlusconi, que les aseguró que la joven era, ni más ni menos, nieta del entonces presidente egipcio Hosni Mubárak, con lo cual había que soltarla inmediatamente para evitar un escándalo diplomático.Unos meses después se supo que la joven, la cual aún no había cumplido 18 años, participaba en las fiestas "bunga-bunga" que Berlusconi organizaba en su residencia en la localidad de Arcore y que los medios tacharon de "orgias". El político, encantado por la bailadora, la colmó de regalos: unos 150.000 euros, relojes, un coche y joyas.Una vez publicada, la información sobre las veladas no sólo provocó un escándalo mediático, sino que también indujo las fuerzas del orden a abrir una investigación. En 2013 el Tribunal de Milán condenó a Berlusconi a 7 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por prostitución de menores y abuso de autoridad.Un año después los abogados de Berlusconi consiguieron la anulación de la sentencia, confirmada en 2015 por la Corte de Casación, pero la saga de Ruby no terminó aquí. Un segundo proceso fue abierto contra algunos estrechos colaboradores de Berlusconi, condenados más tarde por delitos de complicidad en la prostitución, mientras el mismo magnate, en 2015, tuvo que enfrentarse con el Ruby Ter por tratar de comprar el silencio de los testigos de "bunga-bunga".Según los datos recogidos por la Fiscalía de Milán, se trataría de sumas vertiginosas: solo Ruby habría cobrado entre 3 y 5 millones de euros.Aplazamiento sin descontentoEl proceso, que cuenta con 28 imputados, ya fue aplazado varias veces, primero por motivos de procedimiento, después por la pandemia del coronavirus, y en los últimos meses por los problemas de salud de Berlusconi. Resultado: en los últimos seis años el progreso fue casi nulo.Para reanimar la causa, los jueces de Roma, una de las sedes donde se desarrolla, decidieron separar la posición del multimillonario de la de los demás imputados, los cuales "tienen derecho a que el proceso se lleve a cabo en tiempos razonables".Los fiscales de Milán pidieron lo mismo, pero el Tribunal milanés no quiso seguir el ejemplo de sus colegas romanos, considerando que esta medida pondría en una situación desigual a los imputados y aumentaría los gastos del proceso. Por lo tanto, simplemente volvió a aplazar la sesión para el próximo 8 de septiembre.Parece que un nuevo aplazamiento les conviene a todos los interesados: Berlusconi puede someterse a tratamientos médicos, los demás imputados no dan la impresión de estar muy preocupados por no ser juzgados "en tiempos razonables". Y, cuando se acerque la fecha de la nueva sesión, quizás se encuentre un nuevo motivo para volver a aplazar este proceso de nunca acabar.

