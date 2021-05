https://mundo.sputniknews.com/20210527/oh-dios-mio-revelan-que-courteney-cox-y-matthew-perry-son-primos-lejanos-1112631718.html

"¡Oh, Dios mío!": revelan que Courteney Cox y Matthew Perry son primos lejanos

"¡Oh, Dios mío!": revelan que Courteney Cox y Matthew Perry son primos lejanos

Los actores estadounidenses Matthew Perry y Courteney Cox que interpretaron a Chandler y Monica, primero amigos y después pareja, en la exitosa comedia de los... 27.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-27T18:45+0000

2021-05-27T18:45+0000

2021-05-27T18:45+0000

estilo de vida

friends

gente

series

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1112631682_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_711970efe7ca2791df16e86884adc9b0.jpg

Perry, de 51 años, y Cox, de 56, son bisbisnietos de William Osbern Haskell III y Ellen Haskell, quienes se casaron y vivieron en Inglaterra hace unos 500 años.Ellen y sus dos hijos emigraron a EEUU en 1635. Perry puede rastrear su linaje hasta el hijo de ella, William, cuyo hermano Roger es un antepasado directo de Cox, según el informe. De esta manera los actores son primos undécimos. La conexión se hace a través de la madre de Cox, Courteney Copeland, y el padre de Perry, John Bennett Perry.Agregó que el vínculo familiar no es nada especialmente inusual. "Esto no es una sorpresa. Tiene sentido que cuando se remontan tantas generaciones atrás, las posibilidades de que las personas estén conectadas sean mayores", dijo Mandel.El árbol genealógico también tiene otra rama famosa. Los investigadores descubrieron que también hay un caso de primos lejanos relacionado con Lady Gaga, aunque no dieron más detalles.El 27 de mayo salió al aire un episodio especial de casi dos horas de duración de la serie titulado Friends: The Reunion. Todo el elenco se reunió para recordar la legendaria serie de los años 90. Asimismo, invitados especiales explicaron el papel que desempeñó la serie en sus vidas. También aparecen otros personajes como Janice con su icónico "¡oh, Dios mío!", Gunther y hasta el vecino, el señor Heckles.Friends se emitió entre 1994 y 2004 y fue aclamada por la crítica como una de las mejores de la historia de la televisión estadounidense. La comedia ganó seis premios Emmy y un Globo de Oro.

https://mundo.sputniknews.com/20200616/quien-es-el-mejor-personaje-de-friends-encuesta-viral-indigna-a-miles-de-fans-1091774661.html

https://mundo.sputniknews.com/20210223/un-mal-habito-de-jennifer-aniston-que-te-hara-odiar-friends-1109078650.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

friends, gente, series