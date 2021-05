https://mundo.sputniknews.com/20210527/miss-bumbum-2021-el-concurso-brasileno-de-nalgas-diversas-y-sexys--fotos-1112638837.html

Miss BumBum 2021, el concurso brasileño de nalgas diversas y sexys | Fotos

Miss BumBum 2021, el concurso brasileño de nalgas diversas y sexys

Desde 2011 en Brasil se realiza Miss BumBum, un concurso que premia a las mujeres por sus nalgas. Este 2021 la competición permitió que por primera vez se... 27.05.2021

La edición especial por los 10 años de Miss BumBum Brasil abrió la puerta a la diversidad. En 2021 participan mujeres transexuales, pero también madres de gemelos, raperas, coaches de sexualidad, youtubers, estudiantes y profesionales de diversas áreas, y una modelo de talla grande. Cada una representa uno de los 26 estados y Distrito Federal de Brasil. Por medio de una votación popular a través del sitio web del certamen, 15 de las 27 mujeres serán seleccionadas para desfilar en julio frente a un jurado, que galardonará a una por el tamaño y forma de sus nalgas. La final se celebrará en la ciudad de São Paulo.Quiénes son las candidatas a Miss BumBum 2021Polianna, cantante, modelo y madre de gemelos de 35 años, representará al Distrito Federal en el concurso. Dijo que participar en el concurso la "ayudó a aumentar el autoestima". Polianna busca "promover la unión de las mujeres que ya son madres" y demostrar que es posible ser bella, empoderada y seguir recibiendo apoyo femenino en el desafío, difundió en un comunicado la oficina de prensa de Cacau Oliver, organizador de Miss BumBum."El desnudo es artístico, el cuerpo es arte. No debería ser un problema mostrarlo", concluyó sobre su decisión.Con 29 años, Sâmella se convirtió en la primera mujer trans en participar en Miss BumBum. Oriunda de Espírito Santo, representa al estado de Pará. Es modelo y técnica de enfermería. Fue portada de Playboy Portugal y Brasil en 2020. Aunque ha vivido en Europa por más de 10 años, Sâmella volvió a Brasil para buscar coronarse como Miss BumBum 2021. Su principal motivación es la oportunidad de llevar la belleza trans al concurso, según publicó en su cuenta de Instagram: "¡Mi motivación es mostrar la belleza trans al mundo! Quiero derribar los prejuicios y mostrar la gran mujer que soy", escribió.Miss BumBum contra el acosoAnte la avalancha de mensajes misóginos que las participantes recibían en las redes, la organización Miss BumBum lanzó una campaña contra el acoso."La Srta. Bumbum cree que es importante recalcar a todo el mundo la importancia del respeto y cómo este tipo de prácticas no sólo no deben ser avaladas, sino que se califican de delito. Las mujeres son libres de ser como quieran, ya sea trabajando dentro de una oficina o enseñando el culo. Respeta a las mujeres, di no al acoso", escribió en su Instagram.

