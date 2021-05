https://mundo.sputniknews.com/20210527/miocarditis-o-infarto-cientificos-espanoles-descubren-como-distinguirlo-con-una-gota-de-sangre-1112622596.html

¿Miocarditis o infarto? Científicos españoles descubren cómo distinguirlo con "una gota de sangre"

¿Miocarditis o infarto? Científicos españoles descubren cómo distinguirlo con "una gota de sangre"

Un nuevo recurso médico contribuirá a reducir las prácticas invasivas en pacientes con trastornos cardíacos. Se trata de un biomarcador capaz de diferenciar... 27.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-27T16:19+0000

2021-05-27T16:19+0000

2021-05-27T16:19+0000

españa

enfermedades cardiovasculares

infarto

corazón

investigación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1112620990_0:117:2993:1800_1920x0_80_0_0_747d7febe00cd32c0cd62df0955a60af.jpg

La miocarditis es definida como una inflamación del miocardio, el tejido muscular del corazón. Las causas pueden ser diversas: desde virus como los del resfriado o el COVID, hasta bacterias y fármacos. El diagnóstico de la miocarditis continúa siendo todo un reto para los científicos y avanzar en la investigación de esta patología resulta imprescindible para reducir el número de fallecimientos.De hecho, la enfermedad cardiovascular continúa siendo la primera causa de muerte en España, por encima de las defunciones por enfermedades infecciosas como el COVID, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Hasta el momento, la única forma de distinguir entre la miocarditis y el infarto era realizando una biopsia que tan solo se hace en los pacientes más agravados o mediante resonancia magnética cardiaca, aunque no está disponible en todos los centros. No obstante, la detección de la enfermedad podría agilizarse gracias a un grupo de investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), quienes han conseguido identificar un biomarcador en sangre específico de la miocarditis, lo que permite diferenciar si se trata de otras miocardiopatías como el infarto agudo de miocardio. Se trata del primer biomarcador de estas características y su principal novedad es que la prueba se realiza a través de una simple gota de sangre.Los resultados de este trabajo, asegura el director general del CNIC Valentín Fuster, tienen una gran relevancia ya que validan el primer marcador en sangre que presenta una alta sensibilidad y especificidad, superior al 90%. Asimismo, los investigadores señalan que estudios futuros con el biomarcador evaluarán su potencial para predecir el riesgo a corto y largo plazo, así como monitorizar la persistencia de inflamación miocárdica y el riesgo de recurrencias, de progresión clínica o de remodelado ventricular adverso.El CNIC es el único propietario de una patente relacionada con el biomarcador y su uso para el diagnóstico de miocarditis. Actualmente el centro está en contacto con socios industriales interesados en su licencia que puedan contribuir al desarrollo y comercialización para que la tecnología llegue a los pacientes. El estudio ha sido publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine y ha sido financiado con la Beca Leonardo para Investigadores de la Fundación BBVA, entre otras entidades.

https://mundo.sputniknews.com/20201016/sufre-un-amago-de-infarto-en-directo-y-sigue-hablando--video-1093145665.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

enfermedades cardiovasculares, infarto, corazón, investigación