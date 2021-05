https://mundo.sputniknews.com/20210527/macron-admite-que-francia-tiene-parte-de-responsabilidad-por-el-genocidio-en-ruanda-1112608718.html

Macron admite que Francia tiene "parte de responsabilidad" por el genocidio en Ruanda

PARÍS (Sputnik) — El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció, de visita en Kigali, que Francia tiene "una parte de responsabilidad" por el genocidio... 27.05.2021, Sputnik Mundo

"Pero Francia tiene un papel, una historia y una responsabilidad política en Ruanda […] Al involucrarse en 1990 en un conflicto en el que no tenía experiencia previa, Francia no escuchó las voces de quienes le habían advertido, o sobreestimó su fuerza al pensar que podía detener lo peor. Francia no comprendió que, al querer evitar un conflicto regional o una guerra civil, estaba de hecho apoyando a un régimen genocida. Al ignorar las advertencias de los observadores más lúcidos, Francia asumió una responsabilidad abrumadora en una espiral que condujo a lo peor, aunque precisamente trataba de evitarlo”, manifestó Macron, citado por la cadena RFI, de visita en Ruanda.El mandatario galo hizo esta declaración al pronunciar un discurso en el centro conmemorativo Gisozi, en Kigali, donde están enterrados los cuerpos de 250.000 víctimas del genocidio que en apenas tres meses, entre abril y junio de 1994, costó la vida a unas 800.000 personas, en su mayoría tutsis pero también representantes moderados de la etnia rival, los hutus, y otros grupos.El detonante del genocidio contra los tutsis fue la muerte del presidente ruandés Juvénal Habyarimana en el ataque al helicóptero en el que viajaba. La élite hutu responsabilizó del asesinato de Habyarimana, amigo del entonces mandatario galo François Miterrand, al grupo rebelde tutsi Frente Patriótico Ruandés (FPR), liderado por el actual presidente ruandés, Paul Kagame.En 2019, Macron encomendó a un grupo de historiadores independientes esclarecer el papel de Francia, acusada a veces de facilitar la huida a los hutus responsables de masacres étnicas. El informe correspondiente reconoció la "ceguera" de París frente a la situación en Ruanda, si bien no encontró evidencias de la supuesta "complicidad".El 7 de abril, el Elíseo abrió sus archivos relacionados con el período del genocidio en Ruanda.

