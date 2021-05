https://mundo.sputniknews.com/20210527/los-memes-de-twitter-no-tienen-piedad-con-de-gea-tras-la-final-de-la-liga-de-europa-1112609200.html

Los memes de Twitter no tienen piedad con De Gea tras la final de la Liga de Europa

El portero del Manchester United, David de Gea, fue diana de todos los mensajes lanzados en redes sociales. Su fallido disparo supuso la derrota de su equipo... 27.05.2021, Sputnik Mundo

A veces, David gana a Goliat. El Villarreal se presentó en Gdansk ante un coloso, el Manchester United. La lluvia caía sobre la ciudad polaca y la escuadra británica era un vendaval que arreciaba en la final de la Liga de Europa. El equipo castellonense no pudo hacerse con la posesión del balón, algo que acostumbra. Los mancunianos no les dejaban. Fue toda una sorpresa que los groguets se adelantaran con tanto de Moreno. Sin embargo, pitados los 90 minutos, el luminoso reflejaba un 1-1, obra de Cavani. Pasó la prórroga, el agotamiento hacía mella. Llegaron los penaltis. Al término de estos, el estadio se tiñó de amarillo. Europa abría bien los ojos: el Submarino se había logrado colar entre las patas del Diablo.La tanda de penaltis del 26 de mayo fue la más larga vivida en un torneo internacional. Los corazones latían con fuerza. Uno a uno pasaron los jugadores de sendos equipos por la portería. Todos marcaron. Al final, les tocó disparar a los porteros. El guardameta del Villarreal, Gerónimo Rulli, metió gol. Le llegó el turno a David de Gea, cancerbero del Manchester United. Suyo era el penalti decisivo y falló. La parada de Rulli convirtió en campeón al Villarreal.En las botas de De Gea se quedó el triunfo de su equipo. El español fue el protagonista negativo de la final de la Liga de Europa. El futbolista no ha parado ningún penalti en partido oficial desde 2016. Las redes sociales se lo recordaron. Su error en el campo se transformó en objeto de bromas y memes. Los usuarios de Twitter se cebaron con el futbolista y también atacaron a su pareja, la cantante Edurne. Los mensajes se acumularon en la red social hasta el punto de convertir a la artista en tendencia. Al igual que contra su marido, los dardos no cesaron de volar hacia ella. Ante el aluvión de comentarios hirientes, Edurne dijo basta. No dejó pasar la oportunidad de contestar a todos aquellos que se habían propasado con la pareja. Otros usuarios prefirieron aprovechar Twitter para felicitar al verdadero héroe de la noche: el Villarreal. Miles de personas felicitaron al conjunto castellonense por su victoria. La Liga de Europea es su primer gran título internacional. Un trofeo que reluce en las vitrinas del Estadio de la Cerámica. Los groguets no olvidaran el 26 de mayo de 2021. Ni Gdansk. Probablemente, De Gea tampoco lo haga.

