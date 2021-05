https://mundo.sputniknews.com/20210527/las-presidenciales-de-siria-no-responden-a-criterios-de-voto-democratico-a-juicio-de-la-ue-1112606566.html

Las presidenciales de Siria no responden a criterios de voto democrático a juicio de la UE

BRUSELAS (Sputnik) — El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, restó legitimidad a las... 27.05.2021, Sputnik Mundo

"Las elecciones que tuvieron lugar en Siria el 26 de mayo no han cumplido ninguno de los criterios de un voto genuinamente democrático, no contribuyen a la solución del conflicto", manifestó Borrell.En una declaración difundida por el Servicio Europeo de Acción Exterior, el jefe de la diplomacia comunitaria resaltó la necesidad de organizar las elecciones en Siria de conformidad con la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU.Para los Veintisiete, "las elecciones de ayer socavan los esfuerzos por encontrar una solución sostenible al conflicto sirio"."La Unión Europea sigue exigiendo el fin de la represión, la liberación de los detenidos y la participación significativa del régimen sirio y sus aliados en la plena implementación de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU", consta en la declaración."La población superó todas las barreras propagandísticas"Por su parte, la asesora de la presidencia siria, Bouthaina Shaaban, declaró a Sputnik que la participación en las elecciones en Siria mostró el fracaso de las afirmaciones occidentales sobre la ilegitimidad de este proceso.La asesora señaló que los ciudadanos, al votar en los comicios, mostraron su apoyo a la unidad de Siria, a las autoridades y al presidente actual, Bashar Asad.Previamente el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, entre otros, declararon que no califican como libres ni justas las elecciones presidenciales sirias.Los comicios presidenciales en Siria se llevaron a cabo el 26 de mayo. El cargo presidencial se disputó entre tres candidatos: el actual mandatario Asad, el opositor Mahmoud Ahmed Meri y el exdiputado Abdullah Saloum Abdullah.Bashar Asad gobierna el país desde el año 2000. En junio de 2014, renovó el mandato tras reunir más del 88% de los apoyos.

