Guardar tus fotos en la nube puede ser peligroso

Las populares plataformas diseñadas para almacenar fotos, videos y otros datos en Internet representan ciertos riesgos para los usuarios, declaró Dmitri... 27.05.2021, Sputnik Mundo

Al almacenar los datos en la nube, el usuario no puede saber con qué fiabilidad están protegidos de la divulgación, explicó el experto. Asimismo, hay que tener en cuenta que si los servicios web del proveedor son vulnerables, si se infectan con virus o si hay problemas con la infraestructura, lo más probable es que nunca se puedan restaurar los archivos perdidos.La copia de seguridad tampoco soluciona los problemas de seguridad de datos ya que no protege de muchas otras amenazas, como las fugas de datos. Además, no todos los servicios proporcionan esta herramienta para los datos guardados en su plataforma, indicó.Además, el almacenamiento en línea no podrá proteger los datos si el mismo usuario se convierte en la fuente de amenazas.

