El hijo de Gustavo Cerati: "Mi papá grabó mi primer disco cuando tenía 5 años"

El músico chileno-argentino Benito Cerati fue invitado al programa 'Los Mamones' y compartió algunos detalles de su vida. 27.05.2021, Sputnik Mundo

"Mi papá grabó mi primer disco cuando tenía 5 años", comentó tras revelear que como regalo de cumpleaños, su su padre, el famoso músico Gustavo Cerati, le había regalado una grabadora. "Sin saberlo empecé a experimentar con canciones y él grabó todo. De hecho, se escucha de repente en el disquito: 'Papá, ¿para qué sirve este botón?'", reveló Benito. Añadió que la tapa del disco la diseñó su mamá: "Era mi carita y un cohete dibujado".Señaló que su padre era "superpresente" y que su infancia estuvo llena de "muchas cosas mágicas". Luego, ya de grande, comentó que por mucho tiempo fue bastante naive: "Hacía mi música y no me enteraba de lo que se comentaba, no solía tener contacto con el exterior. Era mi vida, mis amigos. Mi papá era mi papá, hacía muy buena música, pero yo separaba las cosas".El músico admitió que no le gustaría que se lanzara una serie sobre la vida del líder de Soda Stereo."No me suelen gustar las biopic, y siento que a mi viejo tampoco le gustaría que la hicieran. Es como demasiado especial para que lo haga otra persona", señaló.El show terminó con Benito realizando un popurrí con versiones de Inevitable de Shakira, Té para tres de Soda Stereo, El amor después del amor de Fito Páez y Zona de promesas compuesta por su padre, Gustavo.

