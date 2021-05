https://mundo.sputniknews.com/20210527/condenan-a-penas-de-entre-8-y-53-anos-de-carcel-a-los-acusados-por-los-atentados-de-cataluna-1112614185.html

Condenan a penas de entre 8 y 53 años de cárcel a los acusados por los atentados de Cataluña

La Audiencia Nacional les condena por formar parte de la célula terrorista de Ripoll que perpetró los atentados de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017, en... 27.05.2021, Sputnik Mundo

Los magistrados imponen una pena de 53 años y seis meses de cárcel a Mohamed Houli Chemlal y de 46 a Driss Oukabir por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito así como fabricación de sustancia o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista, y estragos en tentativa de carácter terrorista en concurso con 29 delitos de lesiones por imprudencia grave.Al tercero de los acusados, Said Ben Iazza, lo condenan a ocho años de cárcel por el delito de colaboración con organización terrorista.Además, la resolución les impone la inhabilitación y la prohibición de acercarse a Alcanar (municipio donde la célula tenía su base de operaciones) durante 10 años después de cumplir las penas, cinco en el caso del tercer condenado.El juicio contra los tres acusados de formar parte de la célula del Daesh (acrónimo árabe de Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países) arrancó en noviembre de 2020 y quedó visto para sentencia a mediados de febrero.Ninguno de ellos ha sido acusado de asesinato, siguiendo el criterio de la Fiscalía, porque no participaron directamente en la matanza ocurrida entre el 17 y 18 de agosto de 2017 en la ciudad de Barcelona y el municipio costero de Cambrils (Cataluña).Las condenas a Houli y Oukabir son superiores a las solicitadas por la Fiscalía (41 y 36 años de cárcel respectivamente), porque añaden 29 delitos de lesiones por los heridos en la explosión de la casa de Alcanar, donde el grupo preparó explosivos durante meses.Pese al grueso de las penas dictadas, la Audiencia recuerda que el cumplimiento efectivo de las penas para Houli y Oukabi no será de más de 20 años, de acuerdo con el máximo establecido en el Código Penal español.

