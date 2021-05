https://mundo.sputniknews.com/20210527/chile-avanza-el-regreso-al-voto-obligatorio-para-evitar-el-desplome-de-votantes-1112632682.html

Chile: avanza el regreso al voto obligatorio para evitar el "desplome de votantes"

Chile: avanza el regreso al voto obligatorio para evitar el "desplome de votantes"

La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional ante la baja participación ciudadana en las elecciones de mayo.

En las recientes elecciones de los miembros de la Asamblea Constituyente para redactar la nueva Carta Magna, pese a la realidad de la pandemia sorprendió que seis de cada 10 chilenos no participaran. La aprobación en Diputados de una reforma constitucional para restablecer el voto obligatorio en las elecciones responde a esta situación. La iniciativa volverá a la Comisión de Gobierno Interior para su discusión en particular.La diputada impulsora del proyecto, Joanna Pérez, dijo que el proyecto exceptúa a las elecciones primarias, que mantienen el carácter de voluntario. De aprobarse, la obligatoriedad no será aplicable a los mayores de 75 años, así como tampoco a las personas en situación de discapacidad o dependencia. Un proyecto de similares características fue rechazado por la Cámara en enero de 2020.Según la también integrante de la Red de Politólogas, la situación actual es diferente, dado que no solo cambió el clima político. También se observó una segmentación creciente entre quienes votan y no ejercen ese derecho, en función de factores como la condición socioeconómica.Según Arce, los comicios para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente de mayo tuvieron muy buena participación en el marco de la no obligatoriedad y la pandemia.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el respaldo de Alemania a Argentina para alcanzar un acuerdo de su deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y, además, la denuncia en Brasil de organizaciones de defensa de los pueblos indígenas sobre un proyecto de ley que los amenaza. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

