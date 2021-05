https://mundo.sputniknews.com/20210526/polonia-no-deja-entrar-en-su-espacio-aereo-a-un-avion-de-belavia-con-destino-a-barcelona-1112580482.html

Polonia no deja entrar en su espacio aéreo a un avión de Belavia con destino a Barcelona

Polonia no deja entrar en su espacio aéreo a un avión de Belavia con destino a Barcelona

VARSOVIA (Sputnik) — Polonia prohibió la entrada en su espacio aéreo a un avión de la compañía aérea bielorrusa Belavia con destino a Barcelona, informó a... 26.05.2021

"Al avión de Belavia de hecho no se le permitió entrar en el espacio aéreo de Polonia", dijo el interlocutor, al apuntar que la decisión se tomó a partir de la recomendación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea de negar la entrada a los aviones bielorrusos en el territorio de la Unión Europea.El representante mencionó que se trata de un vuelo Minsk-Barcelona.El pasado 24 de mayo, los líderes de la UE llamaron tras la cumbre en Bruselas a cerrar el espacio aéreo comunitario para las aerolíneas bielorrusas y evitar los vuelos europeos sobre el país luego de que un avión de Ryanair realizara un aterrizaje de emergencia en Minsk por un supuesto aviso de bomba que resultó falso.InvestigaciónAdemás, Polonia buscará ayuda internacional para investigar el incidente del avión de Ryanair que realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Minsk, informó la emisora de radio RMF FM.En opinión de la emisora polaca, "se trata principalmente de la cooperación con la policía lituana".Según la emisora, los investigadores polacos, en particular, están interesados en estudiar los protocolos de los interrogatorios de los pasajeros del vuelo que viven en Lituania.En primer lugar, como parte de la investigación que realiza la fiscalía en el marco de un caso penal abierto el 24 de mayo, las autoridades polacas ordenaron "obtener los registradores de vuelo"."Ante todo estamos hablando de la grabación que recoge la conversación con los controladores aéreos bielorrusos", indice el medio.Se aclara que en Polonia ya han entrevistado a algunos pasajeros que volaban en ese avión.La EASA llama a no sobrevolar BielorrusiaMientras tanto, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) instó a los operadores aéreos a no sobrevolar el espacio aéreo de Bielorrusia hasta que termine la investigación internacional sobre el aterrizaje forzoso del avión de Ryanair en Minsk el pasado 23 de mayo."A la espera de que termine la investigación internacional sobre el episodio que se produjo el 23 de mayo de 2021: los operadores cuyo centro de actividad principal se encuentra en uno de los Estados miembros de la EASA deben evitar la región de información de vuelo de Minsk (UMMV), salvo que el uso de ese espacio aéreo se considere necesario para garantizar una operación segura en el caso de circunstancias imprevistas", dice el boletín de información de seguridad del organismo.La EASA hizo el mismo llamamiento de no sobrevolar el espacio aéreo bielorruso a los operadores de terceros países autorizados por el organismo, "cuando realicen operaciones hacia, desde y dentro de la Unión Europea". El organismo explicó que las circunstancias que rodean el aterrizaje del avión de Ryanair en Minsk el pasado 23 de mayo arrojaron serias dudas sobre el "respeto mostrado por Bielorrusia hacia las normas internacionales de la aviación civil" y pusieron en tela de juicio la "capacidad de Bielorrusia de proporcionar servicios de navegación aérea segura".El pasado 23 de mayo, un avión de la aerolínea irlandesa Ryanair, que cubría la ruta de Atenas a Vilna, realizó un aterrizaje de emergencia en Minsk por un supuesto aviso de bomba que resultó falso.Durante la escala forzosa del avión en Minsk, las autoridades detuvieron a Román Protasévich, uno de los fundadores del canal opositor de Telegram Nexta, considerado extremista en Bielorrusia, y a su compañera Sofía apega.La UE, Estados Unidos y otros países condenaron en términos contundentes el desvío del avión y exigieron a Bielorrusia liberar a los detenidos.Los líderes europeos llamaron el lunes a cerrar el espacio aéreo comunitario para los aviones bielorrusos, así como evitar los vuelos europeos sobre Bielorrusia.

