Netanyahu se opone a la reapertura de un consulado de EEUU para palestinos en Jerusalén

Horas antes de que Washington hiciera público su plan con respecto al consulado, Netanyahu le hizo llegar su mensaje de oposición al titular de Exteriores estadounidense, según el medio público israelí Kan.Blinken no especificó dónde estaría el nuevo consulado en Jerusalén. Muchos otros países tienen consulados o embajadas para los palestinos en Jerusalén este, que es parte de Israel bajo la ley israelí, pero no reconocida por la mayoría de la comunidad internacional. Tampoco dijo cuál será el calendario para la reapertura del consulado.El embajador israelí en EEUU y la ONU, Gilad Erdan, dijo que es prerrogativa de EEUU reabrir el consulado, pero que Israel "de hecho expresó una clara oposición al restablecimiento del consulado en el territorio municipal de Jerusalén".Erdan también señaló que la apertura de la embajada de la ANP en Jerusalén contradice la política estadounidense que reconoce a la ciudad como la capital de Israel, como lo hizo el expresidente estadounidense Donald Trump en 2018 y el presidente actual Joe Biden dijo que no lo revertiría.La Administración Trump fusionó el consulado de EEUU para palestinos con la Embajada de EEUU en Israel en Jerusalén en marzo de 2019, pero la medida fue principalmente simbólica, ya que la mayoría de los trabajadores del consulado continuaron haciendo el trabajo que hacían antes, pero bajo el título de Unidad de Asuntos Palestinos.

