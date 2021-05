https://mundo.sputniknews.com/20210526/moscu-tilda-de-politicamente-motivada-la-prorroga-de-las-cibersanciones-por-la-ue-1112585059.html

Moscú tilda de políticamente motivada la prórroga de las cibersanciones por la UE

Moscú tilda de políticamente motivada la prórroga de las cibersanciones por la UE

MOSCÚ (Sputnik) — La decisión de la Unión Europea de prorrogar por un año las sanciones impuestas contra Rusia por los supuestos ciberdelitos es un paso no... 26.05.2021, Sputnik Mundo

"Calificamos como un paso no constructivo al extremo con respecto a Rusia y políticamente motivado la decisión del Consejo de la UE de prorrogar por un año las medidas restrictivas por los ciberataques que amenazan a la Unión Europea y sus miembros", dijo.La diplomática calificó como atavismo el mantenimiento de las sanciones en la esfera de las tecnologías de comunicación e información mientras los Estados profundizan el diálogo a todos los niveles sobre la creación de un sistema global de seguridad de información.Según la diplomática, la visión de Bruselas sobre las cibersanciones como una medida para lograr sus objetivos políticos es poco convincente y sugiere una nueva "cacería de brujas" o en la búsqueda de un enemigo sobre quien cargar la culpa por la actividad maliciosa en el ciberespacio, sin pruebas, señaló.Moscú, ya en 2020, propuso a la UE establecer contactos directos entre los expertos en esta materia, pero esta iniciativa quedó sin respuesta, recordó Zajárova.Facebook apunta a Rusia como principal fuente de manipulación en redes desde 2017El gigante de internet estadounidense Facebook comunicó que entre 2017 y 2020 impidió más de 150 campañas de manipulación en las redes sociales, las cuales, en la mayoría de los casos, fueron organizadas desde Rusia.Como se desprende del informe, la mayoría de las veces, en 27 casos, la fuente de esas operaciones supuestamente se encontraba en Rusia; 23 se llevaron a cabo desde Irán, nueve desde Birmania, nueve provenían de EEUU y ocho tenían como país de origen a Ucrania.En la mayoría de las ocasiones, dichas operaciones organizadas desde el extranjero, según Facebook, iban dirigidas contra EEUU, Ucrania y el Reino Unido.De acuerdo con los datos de la compañía, el objetivo de esas campañas eran los debates públicos en las plataformas de las redes sociales, así como en los blogs locales, periódicos de peso y revistas.Detrás de esas actividades, en opinión de Facebook, se encontraban "autoridades, estructuras comerciales, políticos", así como diferentes fuerzas políticas.En marzo pasado Facebook informó que entre octubre y diciembre de 2020 bloqueó más de 1.300 millones de cuentas falsas, y actualmente continúa luchando contra la desinformación.En 2019 el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, aseguró que Rusia, China e Irán estaban intentando injerir en las elecciones estadounidenses. Al mismo tiempo, Facebook y varias otras compañías de internet estadounidenses fueron criticadas por no tomar medidas suficientes para evitar esa influencia a través de sus redes.En particular, el Congreso exigió a las empresas que endurecieran las reglas de las redes sociales.Moscú rechaza las acusaciones de Zuckerberg y del Congreso de EEUU.

