Moscú no ve motivos para desconfiar de la versión bielorrusa sobre el incidente de Ryanair

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin no tiene motivos para desconfiar de la versión bielorrusa sobre el incidente del avión de la aerolínea irlandesa Ryanair, que... 26.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-26T10:49+0000

2021-05-26T10:49+0000

2021-05-26T11:23+0000

internacional

el aterrizaje de emergencia del avión de ryanair en bielorrusia

ryanair

bielorrusia

rusia

europa

"Por lo que entendemos, [Bielorrusia] no hizo aterrizar el avión por iniciativa propia, sino se guió por las reglas correspondientes en caso de recibir una amenaza. Y aquí no vemos ninguna razón para no confiar en Bielorrusia", dijo Peskov.Al mismo tiempo agregó que Rusia tomó nota de que el movimiento islamista Hamás desmintió su implicación en el incidente.Subrayó también que los Estados europeos no muestran "su deseo de entender qué había pasado" sino optaron por "actuar de golpe y porrazo".En cuanto a la rusa Sofía Sapega, detenida en Minsk junto con el periodista bielorruso Román Protasévich, el portavoz del Kremlin afirmó que recibirá toda la ayuda consular y jurídica necesaria.El pasado 23 de mayo, un avión de la aerolínea irlandesa Ryanair, que cubría la ruta de Atenas a Vilna, realizó un aterrizaje de emergencia en Minsk por un supuesto aviso de bomba que resultó falso.El aviso, presuntamente firmado por el movimiento radical palestino Hamás, que ya negó su implicación, fue enviado al Aeropuerto Nacional de Minsk y exigía que la Unión Europea dejara de apoyar a Israel o detonaría, sobre Vilna, una bomba colocada en el avión de la aerolínea irlandesa, según el Ministerio de Transporte bielorruso.Las autoridades de Bielorrusia enviaron un caza MiG-29 para escoltar la aeronave y, durante su escala forzosa en Minsk, detuvieron al periodista disidente bielorruso Protasévich, uno de los fundadores del canal opositor de Telegram Nexta, considerado extremista en el país eslavo, y a su compañera rusa Sapega.Protasévich, cuyos canales en Telegram fueron clave para coordinar las protestas postelectorales en Bielorrusia, es acusado por Minsk de varios delitos, entre ellos la organización de disturbios públicos, lo que podría acarrearle una pena de hasta 15 años de cárcel.Sapega afirmó en un video, publicado en el canal CTV, que dirige el canal de Telegram Libro negro de Bielorrusia, que durante las protestas se dedicaba a revelar la identidad de los agentes antidisturbios que reprimían a los manifestantes.La ciudadana rusa está en un centro de detención del Comité de Seguridad de Bielorrusia (KGB) y se le decretó prisión preventiva durante dos meses.La UE, Estados Unidos y otros países ya condenaron en términos contundentes el desvío del avión y exigieron a Bielorrusia liberar a los detenidos.Los líderes de la UE llamaron el 24 de mayo a cerrar el espacio aéreo comunitario para los aviones bielorrusos, así como evitar los vuelos europeos sobre Bielorrusia.

