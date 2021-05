https://mundo.sputniknews.com/20210526/marilyn-manson-con-orden-de-arresto-por-agresion-1112571003.html

Marilyn Manson, con orden de arresto por agresión

Marilyn Manson, con orden de arresto por agresión

WASHINGTON (Sputnik) — La policía estadounidense anunció que emitió una orden de arresto contra el cantante Marilyn Manson por agredir a un camarógrafo en un... 26.05.2021, Sputnik Mundo

"La policía de Gilford tiene una orden de arresto contra Brian Hugh Warner [conocido como Marilyn Manson] por dos cargos (...) delitos menores de agresión no agravada ocurridos en 2019 en [la sala de conciertos] Bank of New Hampshire Pavilion", indicó la institución en su cuenta de Facebook.Según afirma la entidad, el propio Manson, su agente y su abogado habían sido notificados antes de la orden de arresto pero no hicieron ningún esfuerzo para regresar al estado de New Hampshire y responder a las acusaciones.El cantante, de 52 años, ha sido acusado por más de diez mujeres de acoso y violencia. La actriz Evan Rachel Wood, que de joven había salido con el cantante, denunció en su cuenta de Instagram que Manson había abusado de ella durante años "de manera horripilante".Al menos cuatro mujeres más también acusaron a Manson de agresión sexual, abuso psicológico, coerción, violencia e intimidación.El cantante rechazó de plano estas declaraciones, al calificarlas de "horribles distorsiones de la realidad". Según Manson, sus relaciones íntimas siempre han sido consentidas.

