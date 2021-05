https://mundo.sputniknews.com/20210526/el-tribunal-supremo-se-opone-a-conceder-los-indultos-a-los-presos-del-proces-1112571587.html

El Tribunal Supremo se opone a conceder los indultos a los presos del 'procés'

La Sala de lo Penal rechaza conceder esta medida de gracia en un informe preceptivo. 26.05.2021, Sputnik Mundo

El Tribunal Supremo de España se posicionó este miércoles en contra de la posibilidad de conceder cualquier forma de indulto a los doce líderes políticos y sociales condenados por el proceso independentista de 2017 en Cataluña.El tribunal que juzgó la causa del procés justifica su negativa "al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida de gracia". Los magistrados consideran que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados, que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos.Así se expresan los magistrados del alto tribunal en un informe donde se responde a las peticiones de presentadas por distintos individuos y colectivos interesando la medida de gracia para los condenados, entre los que destaca el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, sentenciado a 13 años de prisión.En su respuesta, los magistrados afirman que "no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad a las penas a las que fueron condenados" y recuerdan que "no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos".Además, los magistrados afirman que las peticiones de indulto pretenden "que el Gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo" presentando "como presos políticos" a los autores de una movilización dirigida a “subvertir unilateralmente el orden constitucional”El informe subraya que la pena sólo deja de ser necesaria cuando ha cumplido con la finalidad que legitima su imposición, por lo que defiende rechazar el indulto teniendo en cuenta que no se cumplen los fines de prevención ante una posible reincidencia."El mensaje transmitido por los condenados en el ejercicio del derecho a la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática", añade el documentoEn concreto, el informe cita al líder social Jordi Cuixart (presidente de la entidad civil Òmnium Cultural) quien declaró ante el tribunal que volvería a actuar de la misma manera porque, a su modo de ver, no cometió ningún delito al impulsar las movilizaciones independentistas de otoño de 2017.En opinión de los magistrados, esas palabras son "la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable".El informe emitido por el Supremo no es vinculante, por lo que será el Gobierno de España el que decidirá si otorga o no el indulto a los líderes independentistas catalanes condenados por el procés tras analizar este informe y el de la Fiscalía.

