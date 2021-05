https://mundo.sputniknews.com/20210526/el-jefe-diego-denuncia-a-amlo-ante-la-fiscalia-1112601098.html

El 'Jefe' Diego denuncia a AMLO ante la Fiscalía

El excandidato presidencial mexicano en 1994 Diego Fernández de Cevallos presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las... 26.05.2021, Sputnik Mundo

En días pasados, el mandatario dijo que el panista conocido como el 'Jefe' era el abogado de la empresa Jugos del Valle, a la que el Gobierno de Vicente Fox devolvió "miles de millones de pesos" de impuestos. En respuesta, Fernández de Cevallos retó al Ejecutivo a denunciarlo ante la FGR si existía un delito en su contra y pidió imputar delitos sin la existencia de pruebas."Hoy, 25 de mayo de 2021, a las 12:15 horas, personalmente acudí a la Fiscalía General de la República y presenté formal denuncia de hechos, en relación con las recientes imputaciones que me hizo el corrupto depredador que actualmente ensucia el Palacio Nacional", no se detuvo el 'Jefe' Diego."Presento formal denuncia de hechos que pudieren tener apariencia de delito, a fin de que se ordenen los actos de investigación que procedan y que, en su oportunidad, se resuelva el ejercicio de las acciones penales que resulten conforme a la ley o se determine que no existe hecho delictuoso que perseguir", reza la denuncia del excandidato presidencial publicada en su cuenta de Twitter.Más adelante en el texto, Fernández de Cevallos negó estar vinculado directa o indirectamente a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, del mismo modo rechazé que con recursos de algún Gobierno o de terceras personas se combata al gobierno de la 4T.El político exhortó al fiscal general, Gertz Manero, a señalarle el día y la hora para presentar la ratificación de su denuncia, y que de "considerarlo legal y procedente", girar el oficio a López Obrador para entrevistarlo sobre su contenido.La rivalidad entre el panista y el actual presidente comenzó desde al debate del año 2000, cuando el político tabasqueño le echó en cara la alianza que tenían el PRI y el PAN, aunque se considereban opositores uno al otro en aquel entonces.Durante la entrevista que Fernández de Cevallos dio al portal LatinUs el 12 de marzo del año en curso, el político revivió la confrontación al lanzar un sinfín de insultos contra López Obrador."Valiente pajarraco, ese no es un presidente, ese es un cobarde, un sinvergüenza de tiempo completo, es un bribón, bravucón, como pendenciero de barrio, pandillero, a un rufián, donde nos gobierna un patán, un sinvergüenza", declaró.

