EEUU y Francia se rinden: sus sanciones contra Rusia son inútiles

Occidente nada en dulce de lechePor un lado, Biden tuvo que tragar y reconocer que EEUU es demasiado débil como para, aparte de estar 'peleando' contra Rusia y China, también enfrentarse a su gran socio transatlántico, con permiso del Reino Unido: Alemania. "Seguir adelante e imponer sanciones ahora sería, creo, contraproducente en términos de nuestras relaciones europeas", dijo Biden, al indicar que las sanciones de EEUU contra Nord Stream 2 no harían nada para detener el proyecto porque casi está terminado. Es decir, reconoce que está nadando en dulce de leche.Y por otro lado, Macron, presidente de otra gran potencia europea, admite la enorme inutilidad de las sanciones contra Rusia en general, y la necesidad imperiosa y por el propio bien de la UE, de llevarse bien con Moscú. "En cuanto a Rusia, la política de sanciones en referencia a situaciones 'congeladas' ya no es eficaz", dijo Macron al término de la cumbre de la UE, y abogó por definir una estrategia de medio y largo plazo, tomando en cuenta que la seguridad europea exige mantener el diálogo con Rusia."Hay que decir que la pretensión estadounidense era realmente irracional en extremo, porque pedirle a países como Alemania que en lugar de recibir el gas directamente a menor precio, y en cambio comprar un gas que es transportado desde EEUU en barco y que es más caro, era realmente irracional. Pero EEUU no da marcha atrás por la irracionalidad. Da marcha atrás porque se encontró con que Alemania no le iba a hacer caso, y que Alemania si tenía que ponerse más dura, se iba a poner más dura", explica al respecto el Dr. en Ciencias Políticas Mariano Ciafardini.Lo que odia EEUULo que odia EEUU para sí, es lo que ama para los demás: interferir en sus asuntos internos, a las buenas, o a base de misiles, metralletas y bombas si hace falta. Y en lo que tiene más experiencia es en golpes de Estado y en injerencias en elecciones de otros países para tener Gobiernos a la carta, o mandatarios títeres, como prefieran llamarle. Ya dice la vieja broma geopolítica: el único país del mundo en el que no hay golpes de Estado, es en EEUU, porque allí no hay una Embajada de EEUU.Y es justamente lo que EEUU está haciendo en estos momentos: interfiriendo en elecciones sirias. Este 26 de mayo se iniciaron en Siria los comicios presidenciales con las apertura de más de 12.000 colegios electorales en todo el país. Tres candidatos se disputan el cargo presidencial: el actual mandatario Bashar Asad, el opositor Mahmoud Ahmed Meri y el exdiputado Abdullah Saloum Abdullah.Sin esperar al inicio de la jornada electoral, EEUU y sus aliados europeos afirmaron que los comicios no serán, ni libres, ni justos. En declaración conjunta, los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y EEUU instaban a la comunidad internacional a rechazar lo que califican como un "intento del régimen de Al Assad de recuperar la legitimidad sin poner fin a sus graves violaciones de Derechos Humanos". Si esto no es una injerencia, entonces, ¿qué es una injerencia?Al respecto, el periodista sirio de Sputnik Naovaf Ibrakhim, avisa que "lo que estamos observando es la 'democracia' occidental en acción. Para entender lo que quieren para Siria, basta con mirar lo que hicieron de Afganistán, Irak, Yemen y muchos otros países. No encuentro ni una palabra adecuada para calificar la postura de Occidente, una postura que a mi me da asco. Y es que se califican defensores de derechos y libertades, a la vez que matan a gente en todo el mundo. ¿Quiénes financiaron y siguen financiando el terrorismo en países como Siria? Está comprobado que los extremistas cuentan con el apoyo de EEUU y sus aliados occidentales".Guillermo Lasso recibe "un Ecuador en ruinas": ¿logrará rescatarlo?La llegada de un nuevo presidente al frente de un país siempre genera expectativas. El caso del nuevo mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, no es la excepción, considerando además que su predecesor, Lenín Moreno, se retiró con un respaldo popular casi nulo. No obstante, el intelectual Juan Paz y Miño advierte sobre hacerse demasiadas ilusiones con Lasso que "ha recibido un país en ruinas y que tiene que levantarlo"."Siempre genera expectativas un nuevo presidente, aunque la tendencia de Lasso dentro de la derecha política, y además de la derecha económica, choca con los criterios de quienes confiaban en la posibilidad de destituir y manejar una economía de tipo social. Los conceptos económicos que tiene el presidente Lasso son los conceptos del neoliberalismo económico, de un modelo empresarial de desarrollo que ya lo revivió el presidente Lenín Moreno, quien ha dejado un país destrozado", manifestó.Para Juan Paz y Miño, con Lasso "habrá una continuidad del modelo empresarial neoliberal" que, "por la experiencia histórica de América Latina, ha demostrado ser ineficaz para solucionar los problemas sociales que tiene la región".Argentina conmemora 211 años de la Revolución de MayoLa Revolución de Mayo de 1810 "no es un triunfo de una revolución local, es el despertar de un continente completo, es una sublevación contra el imperio más gigantesco que existía en la época", resaltó en comentario a Octavo Mandamiento el intelectual argentino Carlos Pereyra Mele, director del think-tank Dossier Geopolítico.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

