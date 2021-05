https://mundo.sputniknews.com/20210526/barcelona-prohibe-fumar-en-cuatro-de-sus-playas-durante-el-verano-1112580836.html

Barcelona prohíbe fumar en cuatro de sus playas durante el verano

Barcelona prohíbe fumar en cuatro de sus playas durante el verano

BARCELONA (Sputnik) — El Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha una prueba piloto que prohíbe fumar en cuatro de sus nueve playas a partir del 29 de mayo y... 26.05.2021, Sputnik Mundo

españa

fumar

playa

barcelona

La norma implica que no se podrá fumar ni en la zona de arena ni en el mar durante la temporada alta de baño, hasta el 12 de septiembre, con el objetivo de fomentar un espacio público y de ocio saludable.Bajo el nombre de 'Playas sin humo', la iniciativa busca proteger la salud de los ciudadanos, especialmente de los no fumadores, niños, embarazadas o mayores, además de preservar el medio ambiente evitando los residuos generados por los cigarrillos.El Ayuntamiento de Barcelona valorará los resultados de la prueba piloto en base a la afluencia que tengan las playas libres de humo, la conducta de sus usuarios, así como encuestas sobre el grado de satisfacción con la propuesta.En las playas afectadas habrá señalizaciones y un equipo de informadores que advertirá sobre la regla y avisará a las autoridades competentes en caso de que alguien mantenga el comportamiento incívico.Recientemente la organización No Fumadores entregó a la ministra para la Transición Ecológica de España, Teresa Ribera, una petición firmada por cerca de 300.000 personas pidiendo que se prohíba fumar en todas las playas españolas.

barcelona

