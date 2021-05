https://mundo.sputniknews.com/20210525/pornografia-infantil-o-extremismo-lo-que-google-defiende-en-rusia-1112549479.html

Pornografía infantil o extremismo: lo que Google defiende en Rusia

Pornografía infantil o extremismo: lo que Google defiende en Rusia

Pornografía infantil, llamados al suicidio, promoción de drogas, llamamientos a acciones ilegales. Son algunos de los contenidos que Google difunde, además de... 25.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-25T17:34+0000

2021-05-25T17:34+0000

2021-05-25T17:34+0000

Pornografía infantil o extremismo: lo que Google defiende en Rusia Pornografía infantil o extremismo: lo que Google defiende en Rusia

El regulador ruso de los medios de comunicación, Roskomnadzor, ha vuelto a denunciar que Google se muestra reacio a eliminar contenidos prohibidos por la legislación rusa. Así, desde YouTube no se han eliminado unos 5.000 contenidos prohibidos, incluidos 3.500 materiales con llamados al extremismo y sigue sin bloquear en territorio de Rusia entre el 20% y 30% de enlaces al contenido prohibido en este país, incluidos sitios web de organizaciones terroristas, recursos de pornografía infantil y tiendas virtuales de drogas.Y ello, pese a que Roskomnadzor había enviado a la administración de Google ya más de 26.000 notificaciones sobre la necesidad de eliminar la información ilícita. Ante el incumplimiento de esas exigencias, el regulador ruso avisó que ralentizará la conexión a los servicios de la compañía. Asimismo, advirtió que impondrá una multa de entre entre 11.000 y 55.000 dólares y, "en caso de reincidencia, la multa aumentará hasta una décima parte del ingreso anual" de Google. Unas cuantías que están muy por debajo de las multas que le imponen al gigante tecnológico en Europa por distintas razones.Mientras, Google parece guiarse por el principio de que la mejor defensa es el ataque, pues ha demandado a Roskomnadzor por la eliminación de los links que llevaban a contenidos prohibidos. Unos contenidos que, entre otras cosas, incitaban a los menores de edad a participar en las protestas ilegales del pasado mes de enero, según Roskomnadzor. Es decir, lo que defiende Google es seguir difundiendo lo que le de la gana. ¿Pornografía infantil incluida? Pero sobre todo, defiende su inmunidad e impunidad ante las legislaciones nacionales, su derecho a imponer su agenda en todo el mundo, entre otros objetivos.Algo a lo que se ha referido el presidente ruso, Vladímir Putin, durante una videoconferencia en el marco del Foro Económico de Davos de este año. Constató que "los gigantes tecnológicos, principalmente digitales, han comenzado a desempeñar un papel cada vez más importante en la vida de la sociedad contemporánea". Y se preguntó "en qué medida ese monopolio corresponde precisamente a los intereses públicos" al indicar que buscan "reemplazar las instituciones democráticas legítimas, para usurpar de hecho o restringir los derechos humanos naturales, para decidir por sí mismos cómo vivir, qué elegir, qué posición expresar libremente".Bielorrusia: la obscenidad de OccidenteSigue calentándose la situación a raíz del incidente con el avión de Ryanair que cubría la ruta Atenas-Vilna y que realizó un aterrizaje de emergencia en la capital bielorrusa, Minsk, por un supuesto aviso de bomba que resultó falso. Varias aerolíneas europeas anunciaron su rechazo de sobrevolar el espacio aéreo de Bielorrusia en señal de protesta por las acciones de Minsk, al tiempo que EEUU y la UE han formado un frente común para ejercer presión de todo tipo sobre Bielorrusia.En Occidente esperaban la reacción de Moscú sobre esta situación, y la dio el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov: denunció el doble rasero de Occidente al recordar el aterrizaje forzado en 2013 en Austria del avión del presidente de Bolivia, Evo Morales, y otros casos de idéntica naturaleza, que no recibieron ni la condena ni el castigo de Europa o EEUU."Esta situación le ha venido muy bien a la Unión Europea para su agenda de la cumbre [del Consejo de este lunes] porque antes de estos hechos, la UE se planteaba una cumbre donde las desavenencias con otros casos de política exterior iban a ser mucho más fuertes y mucho menos consensuadas. […] Esto le permitió no abordar situaciones diplomáticas en las que la UE ha demostrado disensión entre sus miembros, como el conflicto entre Hamás e Israel", observa el columnista de Sputnik y exdirector de Euronews, Luis Rivas.Liberación de patentes de vacunas anticovid: ¿por qué no sería un salvavidas?La liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus sí que sería un paso importante, pero no resolvería el problema de la escasez de los fármacos anticovid en los países necesitados, al menos a corto plazo. Entre otras razones, porque no todos los países cuentan con la capacidad productiva como para poder aprovechar la liberación de las patentes.Así se desprende de una entrevista que concedió a Octavo Mandamiento Consuelo Silva Flores, una de las protagonistas de la recientemente celebrada conferencia 'La tensión entre la salud pública y las patentes en la era del COVID-19'."Lo que pasa es que tenemos una disparidad bastante grande: hay países que tienen capacidad de investigación, desarrollo y producción, como son EEUU y algunos países de Europa, así como la India, Rusia y China. Sin embargo, en América Latina el único país que cuenta con estas condiciones es Cuba, que comenzó a producir vacunas, pero en menos escala, con su propia investigación y desarrollo", manifestó la experta, quien resaltó la vital importancia para Latinoamérica de llegar a tener "un sistema de investigación y desarrollo distinto al que tenemos hoy día", también para poder afrontar las "otras pandemias que surjan".La DEA podría ser expulsada de PerúLa campaña de la segunda vuelta presidencial en Perú ha estado llena de mensajes que aseguran que si el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, llega a la presidencia, en ese país se instalará el comunismo. Además, aseguran que miembros de este partido de izquierda tienen vínculos con Sendero Luminoso y que, de llegar al poder, podría haber un golpe de Estado militar.Uno de los más señalados ha sido Guillermo Bermejo, recién electo congresista por Perú Libre. A su juicio, este tipo de acusaciones forman parte de una "persecución política"."Esta persecución tiene que ver con el impedimento que hicimos nosotros hace unos años para evitar la instalación de una base militar estadounidense en el Perú, y que se la ganamos de manera legal y popular. Entonces, ha salido lo peor que hay en el país, los sectores más torcidos de la Justicia peruana a abrirme un juicio por el cual yo estuve exiliado en Venezuela, regresé a Perú a pesar de que Naciones Unidas me recomendó que no volviera, pero yo quería asumir el juicio, estuve cinco meses preso injustamente para finalmente ser absuelto. Y hoy, por casualidad, aparece en medio de la segunda vuelta, la reapertura de este juicio. Esta es la judicialización de la política porque temen. Nosotros alertamos al mundo que pongan sus ojos sobre el Perú, porque este atropello no es sólo contra mi, sino contra lo que representamos nosotros", asegura Bermejo.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

