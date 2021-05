https://mundo.sputniknews.com/20210525/las-horas-negras-de-sergio-ramos-1112532600.html

Las horas negras de Sergio Ramos

Las horas negras de Sergio Ramos

MOSCÚ (Sputnik) — Sergio Ramos vive sus peores momentos como futbolista. Luis Enrique lo dejó fuera de la selección española que disputará la Eurocopa, se... 25.05.2021, Sputnik Mundo

El legendario defensor, dueño de una carrera llena de glorias individuales y colectivas, fue considerado hasta hace muy poco el mejor central del mundo, pero de pronto los problemas físicos lo obligaron a pasar por el quirófano por un problema de rodillas, y desde diciembre a la fecha apenas apareció con la casaca del Real Madrid, una de las condicionantes para acudir con la escuadra nacional.Ramos apuró la vuelta un par de veces. En una forzó para ir con la selección y le salió mal, porque recayó de las molestias, aunque casi ni jugó. Y en la otra hizo lo mismo para medirse al Chelsea en las semifinales de la Liga de Campeones, con el Madrid, y también se resintió.Fin del contratoEl defensor central, que se formó en la cantera del Sevilla, desde donde dio el salto al Real Madrid en 2005, termina su contrato al cierre de esta temporada. El Madrid, fiel a su política de renovaciones con jugadores que superen los 30 años, le ofreció trabajo con el mismo salario, menos el descuento del 10% que aplica a todos los que renuevan, aunque solo por un año.El presidente de la llamada Casa Blanca, Florentino Pérez, le dijo al jugador que si mantenía el nivel podía renovar año tras año mientras estuviera bien, pero Ramos insistió en dos años, sin el referido por ciento, lo cual distanció las posiciones, en un divorcio que parece definitivo entre el capitán y el equipo.Cuando Pérez le planteó la oferta del Madrid, el jugador dijo que no la aceptaba y que escucharía ofertas. Comenzó entonces un aluvión de filtraciones, donde se habló de la posibilidad de que fuera al PSG francés, que, supuestamente, armaría un superequipo, donde se incluiría al barcelonista Lionel Messi, con la intención de asaltar de manera definitiva la Liga de Campeones.Hasta ahora, sin embargo, todo ha sido rumores y no ha aparecido la oferta concreta del equipo parisino, en tanto hay dudas sobre si el Madrid mantiene la misma oferta de un año y más de 10 millones libres de impuestos para uno de los jugadores más determinantes de su historia.Sin Eurocopa ni JJOODesde el inicio de la temporada, Ramos dijo que quería disputar la Euro y también los Juegos Olímpicos de Tokio. A muchos les pareció una exageración y una falta de consideración con el Real Madrid, que es quien paga su astronómico salario, pero el central advirtió que estaba bien físicamente y que eso no afectaría en nada su rendimiento.Todavía no habían aflorado las lesiones, un calvario en el que se ha visto sumido desde finales de año y que pone en dudas el futuro de su carrera y su participación en el Mundial de Catar, el año próximo, que sería su quinta incursión a este nivel.La víspera, luego de ser excluido del equipo a la Eurocopa, el jugador admitió que era hora de recuperarse para pensar en el futuro, sin mencionar para nada los Juegos de Tokio, a los cuales podría llegar.Ramos sería un pilar en un equipo olímpico muy poderoso, pero, ahora mismo, sin contrato, y con un océano de dudas sobre su futuro, parece poco probable que se vaya a enrolar en una aventura en la que puede perder mucho y ganar muy poco.Ramos volveráA pesar de las lesiones, de su exclusión del equipo a la Euro y de no haber renovado con el real Madrid, incluso de la supuesta falta de ofertas, Sergio Ramos volverá al fútbol. Jugadores con su liderazgo y clase no abundan y si no es con el Real Madrid, llegará a un acuerdo con algún otro club grande y seguirá al más alto nivel.Ramos quiere ir al Mundial. Sueña con ganar su quinta Champions. Intenta ser el jugador con más partidos de selección y pretende, aunque no lo diga públicamente, ser considerado el mejor central de la historia, para lo cual ya ha hecho méritos desde el inicio de su prodigiosa carrera.A sus seguidores, entre los cuales me incluyo, les gustaría —casi seguro— verlo más tiempo con la casaca blanca del Real Madrid, pero, por ahora, parece poco probable un acuerdo entre él y el club, por cuestiones monetarias, sobre todo.Sin embargo, en el fútbol todo es posible y el Madrid y Ramos han estado juntos tanto tiempo y se han dado tantas cosas uno al otro, que no es de descartar una reconciliación entre jugador y club, entre capitán y presidente, entre líder e hinchada.

