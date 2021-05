https://mundo.sputniknews.com/20210525/intentan-hacer-creer-que-hay-un-rebrote-terrorista-en-peru-para-perjudicar-la-campana-de-castillo-1112540737.html

"Intentan hacer creer que hay un rebrote terrorista en Perú para perjudicar la campaña de Castillo"

"Intentan hacer creer que hay un rebrote terrorista en Perú para perjudicar la campaña de Castillo"

A 13 días de la segunda vuelta electoral en Perú, con unas encuestas que daban ventaja al candidato del partido de izquierda Perú Libre, Pedro Castillo

Por primera vez en varios años un candidato de la izquierda en Perú tendría posibilidades de llegar a la presidencia. Se trata Pedro Castillo, un profesor de origen humilde que en el año 2017 lideró una huelga de maestros y que, por sorpresa de muchos, fue el candidato más votado en la primera vuelta que se realizó el 11 de abril de 2021.Para esta segunda ronda electoral, la definitoria, se enfrentará a Keiko Fujimori, candidata de las fuerzas conservadoras de Perú e hija del exmandatario Alberto Fujimori, acusado y condenado por corrupción, peculado y diversos crímenes y violaciones a los derechos humanos.La simple posibilidad de la llegada de Castillo a la presidencia ha desatado una fuerte campaña contra su partido Perú Libre. A través de vallas publicitarias, redes sociales, mensajería de texto y medios de comunicación, se repite el mismo mensaje: "con Pedro Castillo llegará el comunismo a Perú", el país se convertirá en "Peruzuela", los miembros de Perú Libre tienen vínculos con grupos armados y "ya no será Sendero Luminoso, sino Castillo luminoso".Algunos, incluso, han ido más lejos. El 8 de mayo el empresario Rafael López Aliaga pidió la muerte de Castillo, y un par de semanas antes el escritor Mario Vargas Llosa, aseguraba en una entrevista radial que "si Castillo gana la segunda vuelta y establece el modelo venezolano o cubano, no se puede descartar un golpe militar".Y en medio de este ambiente, cuando faltaban 13 días para las elecciones y las encuestas auguraban el posible triunfo de Pedro Castillo, se reportaba el asesinato de unas 18 personas en la zona del Valle de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM), una de las zonas más pobres y desatendidas del Perú y con presencia de grupos narcoterroristas.Según las autoridades, la masacre fue ejecutada por remanentes de Sendero Luminoso y en el lugar de los hechos los autores dejaron panfletos que llamaban a la población a no votar por la candidata de la derecha Keiko Fujimori. Desde el partido Perú Libre condenaron el "acto terrorista", a la vez que apuntan que "los crímenes ad portas de las elecciones en esta zona, lamentablemente, se están convirtiendo en una tradición con claros objetivos políticos a favor de la derecha".Sputnik conversa con el recién electo congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, sobre este nuevo escenario que se abre en Perú.—Su partido asegura que esta masacre tendría "claros objetivos a favor de la derecha". ¿Por qué creen esto?—En primer lugar, está quedando bastante claro, según la declaración de una sobreviviente, que habrían sido civiles armados los que han cometido este execrable y repudiable crimen, así que parece que es un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, pero que claramente los medios de comunicación y estos opinólogos que sobran en nuestro país intentan hacer creer a la gente que hay un rebrote del terrorismo en Perú para perjudicar la campaña de Castillo, a quien han difamado e intentado vincular con grupos terroristas durante toda la campaña, incluido a Vladimir Cerrón y a mi persona.Esto, curiosamente, por llamarlo de alguna manera, sucede siempre ad portas de cualquier proceso electoral. Siempre hay un atentado, un aniquilamiento, un ataque de sedes policiales o militares, en este caso de civiles, para favorecer a los sectores de la derecha.—Las autoridades dicen que fue ejecutado por remanentes de Sendero Luminoso. ¿Quiénes serían estos remanentes de Sendero Luminoso?, ¿qué grupos armados operan en esa zona?—En el VRAEM operan los remanentes, los rezagos de lo que fue Sendero Luminoso, que es un clan familiar a los que se le denomina los Quispe-Palomino, pero lo que hoy abunda en algunas zonas del VRAEM son pequeños grupos del narcotráfico, que cada vez que la Policía actúa y les quita drogas, ellos atacan puestos policiales o militares. Eso es lo que realmente sucede en la zona del VRAEM. Sendero Luminoso es un proyecto fracasado en Perú, que no tiene las más mínimas posibilidades de triunfar y que se mantiene solo en esa zona, pero a los cuales se les utiliza políticamente para perseguir a los líderes de izquierda en el país.—¿Y qué impacto cree que tenga esta masacre a pocos días de realizarse las elecciones presidenciales?—La gente no es tonta, la gente no se deja engañar ya. La reacción de la población ha sido bastante rápida y la declaración de los sobrevivientes identifica con bastante claridad que esto ha sido un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, así que una vez más queda desenmascarada las intenciones malignas que tiene la derecha de este país que ante cualquier hecho de violencia se lo quieren adjudicar inmediatamente a la izquierda, una izquierda que está participando en elecciones, que tiene un espíritu democrático y que tiene la mayoría del país a su favor. —La campaña de la segunda vuelta en Perú ha estado llena de mensajes que dicen que llegará el comunismo, que el país se convertirá en Peruzuela, que los del partido Perú Libre tienen nexos con las FARC, Sendero Luminoso; además de llamados abiertos a asesinar a Pedro Castillo. ¿Por qué creen ustedes que ha sido tan virulenta esta campaña, ¿qué tanto está en juego?—Bueno, es la respuesta a 200 años de marginación a las clases postergadas. Han salido a relucir los traumas de una derecha fracasada, que tiene un tinte racista y clasista impresionante. Sus mensajes son fascistas, diría que filofascistas, pero realmente son de carácter fascista porque hay que añadir que han pedido un golpe de Estado, hablan abiertamente de hacer un fraude electoral para salvar al modelo, un modelo que no funciona desde hace rato.En diciembre teníamos encuestas que indicaban que casi el 80% de los peruanos estaba de acuerdo con una Asamblea Constituyente que para el caso peruano significa reiniciar la patria, volver a comenzar, cambiar todo lo que se necesita cambiar. Desde luego, no esperaban que una candidatura de una izquierda socialista, consecuente, coherente apareciera en el escenario público. Esperaban otras alternativas. Hay que recordar que hasta días antes de la primera vuelta nos daban 5 o 6%, días después irrumpimos en el escenario electoral con casi 20%. También hay que decir que esta es la campaña más humilde en recursos económicos en la historia del Perú, sin recursos, con 34 veces menos apariciones en televisión y medios de comunicación que nuestros rivales, y aún así Pedro Castillo quedó en primer lugar en la primera vuelta. —Usted, miembro de Perú Libre, ha sido señalado por la Fiscalía peruana de tener vínculos con Sendero Luminoso y pide 20 años de prisión para usted. ¿Qué responde?—Es parte de una persecución política de larga data en mi contra. Esto es un refrito, como se le llama en Perú, un caso por el que yo ya salí absuelto hace unos años. Se ha mentido groseramente, se han inventado testigos sin rostro. Para el público internacional, crean que en Perú todavía se pueden dar juicios sin rostro. Uno debate contra un código, contra un espejo cuando se tratan de juicios políticos como los que se han llevado en mi contra. Se ha hablado de pruebas que no existen, se habla de videos, de cartas firmadas a la cúpula senderista, que no se presentaron en el juicio, se nombran testigos que al final no aparecen porque judicialmente ya han aclarado que yo no tengo nada que ver con este tipo de casos.Esta persecución tiene que ver con el impedimento que hicimos nosotros hace unos años para evitar la instalación de una base militar estadounidense en el Perú, y que se la ganamos de manera legal y popular. Entonces, ha salido lo peor que hay en el país, los sectores más torcidos de la Justicia peruana a abrirme un juicio por el cual yo estuve exiliado en Venezuela, regresé a Perú a pesar de que Naciones Unidas me recomendó que no volviera, pero yo quería asumir el juicio, estuve cinco meses preso injustamente para finalmente ser absuelto. Y hoy, por casualidad, aparece en medio de la segunda vuelta, la reapertura de este juicio. Esta es la judicialización de la política porque temen. A Vladimir Cerrón, secretario general del partido Perú Libre, también le han hecho una cuestión igual para anularlo políticamente, ahora van detrás mío porque ya fueron contra el partido, quieren aislar a Pedro Castillo y yo soy el más votado por la región de Lima para el Congreso de la República.Es lamentable. Nosotros alertamos al mundo que pongan sus ojos sobre el Perú porque este atropello no es solo contra mí, sino contra lo que representamos nosotros. Es decir, en América Latina no puede haber procesos de cambio porque de inmediato la Justicia interviene y pretende encarcelar a los líderes políticos que han sido elegidos por la población, y se reabren juicios de manera arbitraria por culpa de jueces corruptos que tenemos en el sistema judicial peruano para poner en jaque esta tan débil democracia que tenemos en el país.—Pero ¿hay riesgos de que no pueda asumir su cargo en el Congreso o que lo inhabiliten?—No, pero fíjese que ya empezaron a sacar leyes en el Congreso con nombre propio. Hace unos días, el peor Congreso de la historia que ha tenido este país, ha sacado una ley que prohíbe que un procesado por terrorismo, como mi caso, podamos acceder a las comisiones de inteligencia, defensa y narcotráfico, que es justamente uno de los temas que yo más domino porque en Perú, por ejemplo, no existen carteles de droga, se producen 750 toneladas de cocaína, el triple de lo que se producía hace unos cinco años, pero no tiene carteles. Entonces, eso no solo demuestra que hay un fracaso absoluto en la lucha de las políticas contra las drogas, sino que también hay, desde luego, complicidad en algunos estamentos estatales y no quieren que uno lo vea y que uno participe. A esos niveles estamos llegando. No solo están sacando juicios de manera artera, sino que también están sacando leyes con nombre propio. A eso estamos llegando estos días en el Perú.—Hace como un mes usted generó revuelo porque en una entrevista aseguró que si en Perú se quería luchar contra el narcotráfico había que expulsar a la DEA, a la que calificó como "el principal cartel de la droga en el mundo". ¿Lo mantiene?, ¿es una propuesta que defenderán de llegar al Gobierno?—Sin duda alguna. Donde Estados Unidos tiene un convenio de lucha contra las drogas, ese país se convierte en el principal productor de la droga que sea. Hay que recordarle a la gente que es EEUU el que define la política antidrogas en Colombia y Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína en la historia, a pesar de tener nueve bases estadounidenses ahí y la DEA hasta en la sopa. En el caso peruano también. Las hectáreas de hoja de coca se multiplican y la producción de cocaína se triplican cada cinco años. En el caso de países como Afganistán, con todas las diferencias y distancias y rechazo al régimen talibán, estos habían eliminado prácticamente la amapola de sus países y hoy se han convertido en el principal productor de heroína en el mundo. Es Estados Unidos el principal productor de drogas sintéticas en el planeta. Y así podríamos seguir hablando de droga por droga y encontraríamos las sucias manos del imperialismo estadounidense ahí. Así que es una cosa en la cual yo me reafirmo y propondré la expulsión de la DEA de Perú porque su política antidrogas nos han llevado al fracaso absoluto en esta materia. —Hace poco escuchamos a Mario Vargas Llosa decir que "si Castillo gana la segunda vuelta y establece un modelo venezolano o cubano no se puede descartar que haya un golpe militar". ¿Cómo interpretan esas palabras de Vargas Llosa?—No es nuevo lo de Vargas Llosa. Vargas Llosa es el mismo que apoyó el bloqueo en Cuba, el bloqueo en Venezuela, el desparrame de sangre que ha hecho Estados Unidos en el mundo, entonces no es una persona que tiene un mensaje neutral. Es un vocero de la política internacional estadounidense, y que llame a un golpe de Estado aquí no sorprende, es parte de la rancia oligarquía peruana que cree que los militares tienen que tutelar al país en caso de que en sus negocios les vaya mal, y apuntan equivocadamente porque nosotros sabemos que en estos cinco años podemos iniciar las grandes líneas maestras de la patria, para tener un país más igual, para que haya más equidad, para que se cumplan propósitos que a estas alturas no pueden dejarse de mirar. Perú tiene ocho millones de ciudadanos que no tienen agua potable, un millón y medio de niños que no van al colegio, tenemos al agro absolutamente abandonado, es un país que no industrializa absolutamente nada de sus riquezas naturales, y en ese camino nos enfrentamos, obviamente, contra quienes creen que los peruanos no merecen derechos, contra quienes creen que el país debe continuar con un saqueo inaceptable en pleno siglo XXI, y con un atraso que nos aleja de la industrialización y de la tecnología que hoy va dominando el futuro de la historia del planeta.—Falta poco más de una semana para la segunda vuelta presidencial. ¿Creen que podrán ganar? Y si lo lograran ¿creen que podrían saber gestionar el Gobierno y darle un período de estabilidad política al país?—Sin duda. Ya las encuestas empiezan a franquearse, como decimos nosotros aquí, y luego de dos semanas que querían dar la impresión de que no se alcanzaba, que la brecha se cerraba, pues ya no. Ahora la última encuesta reconoce que hay más de 10 puntos de diferencia, y si eso dicen las encuestas, te acordarás de mí que debe ser, al menos, 15%.Es inalcanzable la distancia entre Castillo y la candidata Keiko. Lo segundo, hemos dicho desde el principio, que nosotros abrimos los brazos a todos los sectores del país para tener un Gobierno de consenso, que respete la voluntad de las mayorías. El problema en Perú es que los que pierden quieren hacerle la agenda a los que ganan, y eso no puede ser. Pues no. Así que nosotros vamos a cumplir con cada una de las promesas que le hemos hecho al pueblo peruano y, desde luego, queremos conversar con todos los sectores interesados en sacar al país adelante. Vivimos en un momento que es el peor en la historia de Perú en cuanto a lo político, social y económico, y la única manera de salir adelante es con propuestas claras como las que ha presentado el profesor Pedro Castillo.

