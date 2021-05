https://mundo.sputniknews.com/20210525/espana-sufre-una-escalada-de-violencia-machista-tras-el-fin-del-estado-de-alarma-1112546651.html

España sufre una escalada de violencia machista tras el fin del estado de alarma

España sufre una escalada de violencia machista tras el fin del estado de alarma

El proceso de vacunación está permitiendo que España vuelva poco a poco a la normalidad. El 9 de mayo cayó el estado de alarma contra el coronavirus y se... 25.05.2021, Sputnik Mundo

Sin embargo, mientras se recuperan espacios de vida, salen a la luz problemas que quedaron encapsulados en los hogares: se vuelve también a lo que no debería ser asumido como normal.Tras la caída de la alarma se sucedieron en España siete crímenes machistas. Seis mujeres y un menor de edad fueron asesinados en apenas 15 días, con seis de esas muertes concentradas en solo una semana, una acumulación que llama la atención después de que 2020 se cerrara como el año con menos feminicidios (45) desde que existe un registro oficial.El mismo día del fin de la alarma un hombre sobre el que pesaba una orden de alejamiento mató a su expareja de 60 años en Valencia. Una semana más tarde, el 17 de mayo, llegó un estallido de cuatro asesinatos. Una mujer de 26 y su hijo de 7 fueron asesinados en Mallorca a manos de la expareja de ella, que después confesó el crimen en un mensaje de Whatsapp enviado al hermano de la víctima.En ese lunes negro también fueron asesinadas dos mujeres en Cataluña: una de 56 años en Tarragona y otra de 42 en Barcelona. En ambos casos, murieron en su domicilio, a manos de sus parejas, que posteriormente se suicidaron. Después de eso, el jueves 20 de mayo una mujer de 48 años murió de un disparo de su pareja en Asturias y el domingo 23 otra mujer de 35 fue asesinada en Zaragoza.¿Influye el fin de la alarma?Ante este repunte de asesinatos, cabe preguntarse si el estallido de violencia es una consecuencia directa del fin del estado de alarma.Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante el año 2020 las denuncias por violencia machista cayeron un 10,3% como consecuencia directa de la pandemia de coronavirus y especialmente de los meses de confinamiento.En un informe publicado en marzo, el Observatorio contra la Violencia Machista del CGPJ ya alertaba de que el descenso de denuncias "no equivale a un descenso real en el número de casos de violencia" sino que "pone de manifiesto las dificultades añadidas de las víctimas para denunciar a sus agresores".En muchos casos —proseguía el informe— las víctimas quedaron "en casa bajo el control constante de sus agresores". Ahora, según apuntan algunas voces expertas, la caída de las restricciones sanitarias hace que los agresores pierdan esa sensación de control, lo que despierta reacciones violentas.En un tono similar se expresó la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien recordó que durante las primeras desescaladas ya se dieron indicios sobre posibles "repuntes de violencia" y que lamentablemente "esto está siendo así". No obstante, la ministra evitó ser categórica porque en cada asesinato "influyen múltiples factores".La causa es el machismoEn ese sentido, la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Solé, señala en una entrevista con Sputnik que, a la espera de investigar a fondo los últimos sucesos, no está de más recordar que los crímenes machistas no son un problema coyuntural, sino estructural.A su modo de ver, el fin de las restricciones contra el coronavirus "puede ser una explicación plausible" para explicar la acumulación reciente de crímenes pero "todavía no hay evidencia de ello", por lo que "hay que seguir diciendo que la causa de los asesinatos es la realidad palmaria, demostrada, de que miles de mujeres conviven con la violencia de forma habitual".

