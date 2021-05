https://mundo.sputniknews.com/20210525/el-rey-juan-carlos-regresara-a-espana-por-unos-dias-en-junio-pero-hacienda-le-sigue-investigando-1112543754.html

El rey Juan Carlos regresará a España por unos días en junio, pero Hacienda le sigue investigando

El rey Juan Carlos regresará a España por unos días en junio, pero Hacienda le sigue investigando

Aunque se está construyendo una casa en Abu Dabi para residir allí de forma permanente, el monarca emérito tiene previsto pasar unos días en el Palacio de la... 25.05.2021, Sputnik Mundo

El exjefe del Estado español abandonó de forma voluntaria el país en agosto de 2020, estableciéndose en la capital de Emiratos Árabes, Abu Dabi. La idea que en principio gobierna su regreso temporal a finales de junio a la que fue su residencia oficial durante casi 60 años es, una vez ya ha acabado de presentar dos regularizaciones fiscales a la Agencia Tributaria de España, el deseo de acabar con la creencia de que se halla exiliado en el golfo Pérsico. Tal es la información que fuentes próximas a Juan Carlos de Borbón han desvelado al diario Voz Pópuli, que también informa de la construcción de una vivienda en el país árabe en la que fijará su residencia permanente. Recordamos que en diciembre de 2020 el rey emérito abonó a la hacienda pública española 678.393,72 euros por el uso de tarjetas bancarias con fondos opacos gestionados por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, actualmente investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Posteriormente, en febrero del presente año, depositó una cantidad mucho mayor, 4.395.901,96 euros, para regularizar los gastos de vuelos y viajes privados, pagados mediante transferencias de la Fundación Zagatka, dirigida por su primo Álvaro de Orleans. Estos gastos, que ascendieron a más de ocho millones de euros, se produjeron desde mediados de 2014 hasta 2018, periodo en cuya mayor parte ya no disfrutaba de inmunidad ante la ley.Nuevas revelaciones comprometedorasMientras en la Agencia Tributaria se dirime la legalidad de sus dos regularizaciones fiscales, un nuevo contratiempo, también de naturaleza tributaria, podría ensombrecer los planes del regreso temporal de Juan Carlos I a España. De acuerdo con una investigación exclusiva de El Confidencial, el rey emérito podría haber sido el destinatario de una retirada de fondos en la Fundación Zagatka en 2009 por valor de 105.367,50 euros, pues el mismo día se le hizo entrega de idéntica cantidad en efectivo. La consignación de tal movimiento bancario genera dudas sobre la validez de su última declaración voluntaria a Hacienda. En concreto, el 23 de marzo de 2009 la Fundación Zagatka registró una salida de dinero en billetes que coincide con una entrega a Juan Carlos I casi por el mismo importe (105.000 euros) y en el mismo día a través de Arturo Fasana ‒uno de sus testaferros‒ y otra sociedad instrumental, la Fundación Lucum. De acuerdo a su declaración a la Agencia Tributaria, Juan Carlos solo recurrió a Zagatka para pagar vuelos en aviones privados, pero la percepción de los 105.000 euros en efectivo indica otra cosa, aparte que es una cantidad que no citó en su declaración a Hacienda. La operación quedó consignada en la cuenta n.º 798208-92 del banco Credit Suisse y la realizó Bertrand Hagger, un directivo del bufete Rhône Gestion, a su vez socio del gestor Arturo Fasana. La entrega de dinero se hizo en una ventanilla de la oficina central de Credit Suisse en Ginebra. Esta entrega no declarada podría desembocar en que el monarca sea finalmente llevado a juicio. Porque para que la Fiscalía no albergue dudas sobre su última regularización, la declaración debe ser completa, refiriéndose la totalidad de los activos que pudieran haberse recibido de forma opaca. Pero si se ha omitido el dato del dinero percibido en efectivo proveniente de Zagatka, los argumentos de la defensa del monarca se resentirían ostensiblemente.

