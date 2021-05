https://mundo.sputniknews.com/20210525/bielorrusia-anuncia-cierre-su-embajada-en-canada-1112543888.html

Bielorrusia anuncia cierre su Embajada en Canadá

MINSK (Sputnik) — El Gobierno de Bielorrusia anunció que cerrará su embajada en Canadá con el argumento de que no resulta efectiva desde el punto de vista... 25.05.2021, Sputnik Mundo

El ministro de Exteriores de Bielorrusia, Vladímir Makei, anunció al resumir una reunión con el presidente, Alexandr Lukashenko, que Minsk planea cerrar varias embajadas en países donde su labor no resulta muy efectiva desde el punto de vista económico.La decisión gubernamental al respecto fue publicada este 25 de mayo en el registro nacional de actos legales del país.Se espera que el texto de la resolución se publique el miércoles por la noche en el portal de Bielorrusia, donde suele aparecer la información legal, después de lo cual el documento entrará en vigor.La Cancillería bielorrusa no precisó otros países donde se pudieran cerrar embajadas, pero el propio titular aclaró que no se hizo referencia a las embajadas en Ucrania ni en los países de la UE.

