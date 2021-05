https://mundo.sputniknews.com/20210525/belgica-investiga-un-ciberataque-al-ministerio-del-interior-1112561309.html

Bélgica investiga un ciberataque al Ministerio del Interior

BRUSELAS (Sputnik) — La Fiscalía federal belga está investigando un ataque informático al Ministerio del Interior de Bélgica realizado en marzo probablemente... 25.05.2021, Sputnik Mundo

"La determinación y el carácter discreto del autor de ataque hacen sospechar que se trata de espionaje", dijo Maerens.Aseguró que los hackers no lograron acceder a la información confidencial almacenada en servidores con un nivel de protección más alta. Los datos personales de los ciudadanos y los extranjeros residentes en Bélgica están fuera de peligro.Al mismo tiempo, los atacantes accedieron a las correos electrónicos de empleados del ministerio, indicó el portavoz.La seguridad de las infraestructuras del ministerio se restableció en marzo.Una fuente cercana a la investigación dijo a RTBF que la magnitud del ataque informático apunta a que "pudo haber sido llevado a cabo y coordinado por un Estado extranjero" pero el origen todavía no ha sido establecido.Mientras, el Centro de Seguridad Cibernética belga encontró rastros de manipulación sospechosa que se remonta a abril de 2019 lo que permitió supuestamente a los piratas infiltrarse en la red y permanecer allí sin ser detectados el mayor tiempo posible.El 4 de mayo Bélgica registró otro gran ciberataque a la red a la que están conectadas administraciones públicas y centros de educación e investigación.El Parlamento belga se vio obligado a cancelar las reuniones de sus comisiones el día en el que se produjo el ataque informático.Por el momento, no está claro si hay vínculos entre los ataques de marzo y de mayo.

