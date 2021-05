https://mundo.sputniknews.com/20210524/vivo-en-el-mejor-pais-del-mundo-el-vendedor-ambulante-que-provoco-una-ola-solidaria-en-sevilla-1112498288.html

"Vivo en el mejor país del mundo": el vendedor ambulante que provocó una ola solidaria en Sevilla

Jimmy perdió todo su modo de vida en un incendio provocado el fin de semana que arrasó con su puesto de venta. Español de origen senegalés y con 30 años de...

El tenderete de Jimmy es un clásico del barrio de Triana y los Remedios en Sevilla. Junto al frecuentado parque de Los Príncipes y a la Comisaría de Policía, este establecimiento callejero se lleva alternando con el vecindario y vendiendo cinturones, bolsos, pañuelos o gafas desde hace años. El dueño es Jimmy, español de origen senegalés que llegó a Sevilla hace más de 30 años.Pero su vida en suelo europeo se ha visto truncada este fin de semana. Un incendio provocado arrasó con su puesto y con todos los enseres que ahí tenía. "Es el único sustento de vida que tenemos para toda la familia", nos cuenta. Jimmy tiene 4 hijos que están estudiando en la Universidad de Sevilla. Las llamas tienen que ver, presuntamente, con unos actos vandálicos que investiga la Policía Judicial y que afectaron a contendores y motos aledañas, aunque por el momento no hay más detalles del origen de las llamas, la zona está ampliamente vigilada por cámaras de seguridad."No quiero pensar que tenga nada que ver con racismo"Jimmy es tajante cuando le preguntamos el por qué del ataque sufrido. "No quiero pensar en eso, no es racismo, quiero pensar que ha sido un acto vandálico que me ha afectado y ya está".Jimmy presume de "vivir en el mejor país del mundo, te aseguro que yo no he sentido racismo en toda mi vida en España. Y antes de venir aquí he estado en Estados Unidos, así que sé lo que te digo". Pero en la última semana, con la crisis diplo–migratoria de Ceuta, el foco en la inmigración ha aumentado y las agrupaciones de extrema derecha aprovechan el momento. "¿Quién comete la insensatez de dar el pedazo de pan que no tiene para su hijo al hijo del vecino?", cuestionaba el líder de Vox Santiago Abascal, en una manifestación el domingo 23 de mayo ante el Palacio de San Telmo en la capital andaluza. Vox amenaza de nuevo con retirar su apoyo al ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos que, hasta ahora, contaba con el respaldo parlamentario de Vox para tener mayoría en la Cámara. Los de Abasacal rechazan que Andalucía haya aceptado la redistribución de los 13 menores inmigrantes que estaban en la colapsada Ceuta.Volviendo a Jimmy, que no quiere entrar a valorar el tono racista de la ultraderecha, defiende que "lo de Ceuta no puede ser, la inmigración tiene que hacerse por cauces legales". En cualquier caso, como español más que afincado, no se ve preocupado por el debate migratorio, "solo tengo palabras de agradecimiento a este país y a esta sociedad", y no es para menos.Invasión, sí, pero de solidaridadLo que la historia de Jimmy ha demostrado este fin de semana es que la sociedad, cuando quiere, puede ser mucho más efectiva que cualquier gobierno y administración y que, por mucha crisis que haya, la solidaridad está presente."A nuestro vecino y amigo Jimmy le han quemado su puesto con el que llevaba 30 años", rezaba una publicación en GoFundMe, "Todos estamos ahora mismo cogidos con alfileres con la situación económica, así que los que puedan ayudar en algo, genial. Y si no se puede pues no se puede, pero compártelo por si llega a alguien que se lo pueda permitir", decía el mensaje del día 22.El lunes 24 la cifra recaudada ya superaba con creces la aspiración inicial de 5.500 euros en esta campaña vecinal promovida también en otras redes sociales del Distrito de Los Remedios. Al medio día, son 9.500 euros de recaudación... "Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido algo increíble. Jimmy quiere agradecer a todo el mundo que lo está ayudando, se ha emocionado con lágrimas", explicaba el organizador de la campaña que concluía con un "El mundo es mejor gracias a vosotros. ¡Olé!"Los contribuyentes eran muchos y de todo el mundo. "Yo también soy inmigrante [español, hace más de 6 años en Latinoamérica] y sé lo difícil y duro que es estar lejos de tu familia y amigos...como para que venga un imbécil y queme lo que tanto te ha costado construir" comentaba José Miguel." No me puedo creer que en Sevilla estén pasando estas cosas. Se me rompe el alma", dice otra donante.No faltan las autoridades, "me han llamado de la Junta de Andalucía, el alcalde, la antigua presidenta andaluza, ¡hasta del Ministerio de Madrid!". De hecho, Jimmy cuenta con el apoyo y respaldo de sus vecinos más inmediatos, que no son otros que la Policía Nacional. Según la prensa local, los uniformados iniciaron una colecta interna que en solo 12 horas recogió más de mil euros.A pesar de que el incendio se produjo en las inmediaciones de Los Remedios, uno de los barrios de tradición más conservadora donde PP y Vox obtuvieron en las últimas elecciones generales 46% y 26% de votos respectivamente, Jimmy ríe aliviado y agotado tras el tsunami solidario, "esta es la mejor ciudad y el mejor país para vivir".

