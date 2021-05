https://mundo.sputniknews.com/20210524/un-documental-que-nos-muestra-el-ano-en-que-el-mundo-se-detuvo-1112518424.html

Un documental que nos muestra el año en que el mundo se detuvo

Cómo comer y dormir, cómo interactuar con los afectos, cómo salir y entrar de casa, cómo estudiar, jugar e imaginar la vida. Las historias que unen a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela armaron el documental El Mundo en Pausa, estrenado el 11 de mayo, a poco más de un año del confinamiento.Venezuela mostró sus personajes e historias, narró una parte de lo vivido ¿Qué se movió? ¿Qué cambió? ¿Qué hemos aprendido? Las participantes venezolanas en este proyecto iberoamericano cuentan en exclusiva a Sputnik cómo lo ven, cómo vivieron esta experiencia que aún ocurre, que aún se mueve de afuera a dentro de cada uno."Se dejó de mover todo al mismo tiempo, como una cámara lenta todo tomó un nuevo ritmo. Tuvimos el tiempo de hacer aquello para lo cual no teníamos. Revisar nuestros procesos personales, revisarnos, crear y re-crear, re-estructuramos, ha sido una travesía obligatoria", explica Guary Otero, fotógrafa documental que participa en dicho documental.Para la también periodista y docente, la metáfora del tiempo que no fluye tomó preponderancia. "Revisar nuestros procesos personales, revisarnos, crear y re-crear, re-estructuramos", embarcó a la humanidad en una "travesía obligatoria". Un viaje que debía contarse."La memoria invisible deja sus huellas"María Teresa Bermúdez es una guionista, directora y productora venezolana. En la actualidad trabaja en el desarrollo Primer Atlántico una película de ficción sobre el rito del Chimbanguele en el sur del Lago de Maracaibo. Como asesora de guión en la película en rodaje Salir de Nuevo y como productora de la película documental Morichales de Chris Gude.-Cómo surgió la idea del documental?Ferran Cera, de Visiona TV en Barcelona, se puso en contacto con un pequeño grupo de cineastas que nos habíamos conocido en el Bogotá Audiovisual Market (BAM) de Colombia, en un taller sobre coproducción latinoamericana. Yo estaba allí con una película que quiero rodar en el sur del lago de Maracaibo, sobre el culto a San Benito Primer Atlántico. Ferrán nos contactó al poco de iniciarse la pandemia con esta idea de hacer un documental conjunto, primero hicimos una reunión online de unas 6 o 7 personas y después conseguimos conectar al resto de los países. Recuerdo que la primera reunión en dónde estábamos los 23 países fue muy emocionante. A los pocos días, cientos de personas habían enviado sus clips.La idea le surge a Ferran por ese encuentro y por querer ver qué pasa en otros países. Creo que la curiosidad y la conexión son las dos palabras que más representan al mundo del documental o al mundo de la creación, en general. El cine y algunas películas son como un gran viaje donde podemos conocernos al vernos reflejados en el otro. La idea de Ferrán fue la campana de salida y la respuesta que dimos fue sí a esa posibilidad. Es bello que seamos capaces de tener ideas ¿no?- ¿Cuántos países participaron en la muestra?23 países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.- ¿Dónde estabas cuando el mundo se detuvo? ¿Desde dónde (lugar físico y espiritual) empezaste a grabar para registrar la cuarentena planetaria?Estaba tratando de ser consciente de entender algunas cosas personales, conocerse es complicado. Estaba tratando de dejar de pensar tanto y planear mucho todo, de dejarme llevar más por las cosas que llegan por sorpresa. A veces estás buscando y buscando y a lo que ya tienes, no le das valor… Así que estaba más en sintonía con aceptar lo que me llegaba y dejar de buscar. Entonces el documental fue una sorpresa y solo pensé en el presente, me dije: vamos a hacer esto lo mejor posible porque es lo que toca ahora. La mayoría de las imágenes y contactos son de Maracaibo, pero a la vez contacté con la productora Delfina Catalá, de Alter producciones, con la que colaboro y gracias a ella conseguí unos materiales preciosos.- ¿Quién eras después de la grabación del documental y dónde estás ahora, en qué lugar físico y espiritual?Después del documental me quedó clara una cosa y es que hay que seguir creando y seguir contando. Todos tenemos derecho a ser contados y a contarnos y el poder hacerlo de manera colectiva me parece una pequeña batalla ganada a la individualidad y al egoísmo.A mí las imágenes y palabras que la gente mandó para la película me conmovieron, me parecen tiernas, humildes, el ser humano desnudo en la realidad de sus vulnerabilidades. Qué se cuenta y cómo se cuenta es muy importante porque eso es lo que va a conformar nuestra memoria. Hay que ser muy conscientes de que el narrar debe ser plural, a través de muchas miradas para que la memoria tenga muchas variables.Todos tenemos derecho a narrar y todos tenemos derecho a que se nos cuente el mundo desde diversas perspectivas. Y es que, si algo está dejando claro la pandemia, es que necesitamos la pluralidad, el contacto, los vínculos y la ayuda mutua para sobrevivir. Con esto último quiero decir que después del documental y de este año, me hallo más que nunca en la idea de construir y de crear, en todos los sentidos, en alejarme de lo individual y del pensamiento egocéntrico e ir a la búsqueda de los encuentros. - ¿Hubo una "pausa"? ¿Que se movió durante la cuarentena planetaria?Sí, sí que hubo una pausa y fue genial. Al menos yo lo viví así. Mi mundo no cambió mucho pero el externo sí, las calles desiertas, la naturaleza poderosa y digna hablándonos, diciendo: ¡No pueden conmigo!. Por otro lado, el ver que todos éramos vulnerables sin importar nada o casi nada paró algo esa sensación de que el hombre lo puede todo. Fue toda una lección. No sé si se puede saber aún qué se ha movido de verdad en la cuarentena. Puedo hablar solo desde un lugar muy personal e íntimo y lo que siento que se ha movido, son las emociones, las sensaciones, que hay algo mucho más poderoso que trasciende y queda: las huellas invisibles de la memoria. Es muy interesante ver que no tenemos el poder y el control total, que la naturaleza puede mucho más y que, por otro lado, el poder de la memoria es lo que queda de los humanos. Nuestras memorias en muchas formas y maneras, siempre estarán ahí, aunque se tape, se esconda y se silencie.- ¿Cuál fue la estampa de Venezuela durante el último año en relación a lo que vivió el resto del mundo?Cuando ves el documental queda claro que más o menos todos pasamos por lo mismo, las mismas dudas, miedos, buscamos apoyo, consejos, etc. Quizá la diferencia estriba en los países que sí pudieron y quisieron hacer, más o menos, algo por sus ciudadanos según sus contextos políticos, económicos y sociales. Hay Estados que han podido y querido proteger a los más vulnerables, hay Estados que, aun queriendo hacerlo, no han podido o se han visto en situacionesque no les ha dejado.- ¿Qué es confinamiento y qué es libertad en este contexto?Bueno es que son conceptos complejos, hay una frase de una de las protagonistas deldocumental que dice: “Quisiera que las cosas volvieran a la normalidad, pero tal vez en la normalidad también una estaba confinada y no se daba cuenta". Entonces todo esto del confinamiento y la libertad, es tan relativo. Es paradójico y depende mucho de las percepciones, del estado y las vivencias de cada uno. Para mí no ha sido antónimo de libertad el confinamiento sino el apoderarse de una situación de miedo y vulnerabilidad general, para conseguir más diferencias entre todos cuando la naturaleza estaba dejando muy claro: ¡eh, son todos iguales! Es como si no recordáramos que estamos de paso, que vamos a morir.- ¿Qué crees que hemos aprendido como humanidad tras esta pausa?¡Uy! ¿Hemos aprendido? No estoy muy segura. Quizá más bien estamos aprendiendo. Y que no dejemos nunca de aprender. Ojalá que el aprendizaje vaya entorno a esa escucha a la naturaleza, a sacar tiempos de reflexión y de cuidados entre nosotros. A esa búsqueda del rito en lo colectivo como es hacer una película como esta, por ejemplo y de ver cuáles son las formas de sanar el planeta y de sanarnos como humanos responsables que vivimos en él. Supongo que eso sería ideal: ser responsables, cuidadosos, pacientes, solidarios, algo que se vivió al inicio de la pandemia pero que ahora con la vacuna, etc. estamos más en un: ¡sálvese quien pueda! que en ese estado de: qué necesitas, qué puedo hacer por ti y cómo. Hay mucha gente que ha muerto sola, hay mucha gente que no ha podido despedirse de sus seres queridos. Eso es una parte de la que no se habla mucho y eso son secuelas que quedan. Como decía antes, la memoria invisible deja sus huellas bien marcadas y reaparecerá de una forma u otra y siento que el contar, el poder explicarnos nos ayuda a entender y a aprender.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

