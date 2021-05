https://mundo.sputniknews.com/20210524/un-2-x-1-lunar-exclusivo-todo-sobre-el-eclipse-total-y-la-superluna-de-sangre-de-2021-1112512562.html

Un 2 x 1 lunar exclusivo: todo sobre el eclipse total y la Superluna de sangre de 2021

Un 2 x 1 lunar exclusivo: todo sobre el eclipse total y la Superluna de sangre de 2021

Tres astros alineados, y uno de ellos muy cerca de nosotros. ¿El resultado? Un espectáculo rojizo que no se veía desde hace seis años. Este miércoles 26 de... 24.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-24T20:00+0000

2021-05-24T20:00+0000

2021-05-24T20:02+0000

ciencia

fenómenos astronómicos

sol

astronomía

eclipse lunar

tierra

eclipse

luna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/19/1111551452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09901767bfe33214ebc5092c2ab403d7.jpg

Cuando la Luna llena está en el perigeo orbita en su punto más cerca de la Tierra, lo que genera una de las dos a cuatro Superlunas que hay cada año. Pero eso no es todo, mientras se acerca a la Tierra, este 26 de mayo la Luna pasa exactamente sobre la sombra proyectada por nuestro planeta. Se trata de uno de los fenómenos astronómicos más conocidos: el eclipse lunar, que ocurre cuando el Sol y la Luna ocupan posiciones precisas en lados opuestos de la Tierra, y por ello la luz del Sol reflejada en la Luna es bloqueada por la sombra de la Tierra. Por primera vez en seis años los astros nos regalan un eclipse lunar y Superluna simultáneos. Asimismo, para 2021 no solo es el primero de sus dos eclipses​ lunares, sino también el único total de Luna. El último eclipse total lunar ocurrió el 21 de enero de 2019. ¿Cómo ver el eclipse lunar total y la Superluna de sangre?Si el cielo está despejado, los observadores de todo el mundo pueden ver la Superluna durante toda la noche. Las Américas es el escenario privilegiado desde donde se puede apreciar a simple vista el eclipse total lunar. La Nasa informó que en Chile y el suroeste de Argentina, México, Centroamérica, Ecuador y la costa oeste de Perú, y en el centro y la costa oeste de los Estados Unidos el fenómeno astronómico es totalmente visible. También se puede ver desde Australia, Hawai y en algunos países del sureste asiático.Para quienes están en otra ubicación o no puedan ver el eclipse de Superluna, la Nasa propone que lo sigan con su herramienta Estudio de visualización científica (Scientific Visualization Studio), desde donde se podrá explorar el fenómeno segundo a segundo.Eclipse de la Superluna 2021: ¿a qué hora y cuánto tiempo dura?La fase profunda del eclipse de Superluna dura sólo unos 15 minutos. La Luna comienza a ocultarse en la umbra, la parte más oscura de la sombra de la Tierra, en la madrugada: a las 08:45 GTM del 26 de mayo. A partir de esa hora se puede apreciar el cambio en su tonalidad característica, por un tono rojizo. Este tono rojizo se debe al "viaje de la luz solar a través de la atmósfera terrestre que, al igual que en un atardecer, bloquea la luz azul y permite el paso de la luz roja de una longitud de onda más amplia", según se explica la revista National Geographic.Por el color que adquiere la Luna, se lo considera un eclipse total lunar, alcanza su punto máximo cuando nuestro satélite recorre la umbra. Este 26 de mayo la Luna llena está completamente naranja a las 11:11 GMT, fase que finaliza 15 minutos más tarde, a las 11:26 GMT.Finalmente, el eclipse parcial termina a las 12:52 GMT, a poco más de tres horas de su inicio. En total, el eclipse lunar durará 1 hora y 41 minutos.

https://mundo.sputniknews.com/20210426/una-superluna-rosa-ilumina-el-cielo-1111569980.html

https://mundo.sputniknews.com/20210328/la-primera-superluna-del-ano-ilumina-el-cielo-de-teheran-1110525442.html

tierra

luna

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fenómenos astronómicos, sol, astronomía, eclipse lunar, tierra, eclipse, luna