https://mundo.sputniknews.com/20210524/sergio-ramos-se-queda-fuera-lista-de-la-lista-de-espana-para-la-eurocopa-1112487758.html

Sergio Ramos se queda fuera de la lista de España para la Eurocopa

Sergio Ramos se queda fuera de la lista de España para la Eurocopa

MADRID (Sputnik) — El entrenador de la Selección Española de Fútbol, Luis Enrique, anunció su lista de 24 jugadores para la Eurocopa de este verano, un plantel... 24.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-24T11:10+0000

2021-05-24T11:10+0000

2021-05-24T11:23+0000

españa

sergio ramos

fútbol

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1112488125_0:0:2709:1524_1920x0_80_0_0_9a24c7a7c52f87516cf5ca64b0abf5eb.jpg

El técnico español destacó que "no ha sido fácil" dejar fuera de la lista a Sergio Ramos porque es un jugador que "siempre ha estado al máximo nivel ayudando a la selección" y puntualizó que, pese no ser seleccionado en esta ocasión, no está descartada su vuelta a la selección en el futuro.Con la ausencia de Sergio Ramos, la lista de España para la Eurocopa refleja más que nunca un cambio generacional, siendo Sergio Busquets el único seleccionado que sobrevive desde la plantilla que ganó el Mundial de Sudáfrica en 2010.Entre los seleccionados no se encuentra ningún jugador del Real Madrid, lo que supone un hito histórico, ya que desde 1934 el combinado español siempre había convocado al menos a un merengue para afrontar las grandes competiciones.La lista completa de seleccionados es la siguiente:

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergio ramos, fútbol, deportes