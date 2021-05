https://mundo.sputniknews.com/20210524/muere-el-expresidente-de-la-federacion-internacional-de-automovilismo-max-mosley-1112498459.html

Muere el expresidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Max Mosley

Muere el expresidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Max Mosley

LONDRES (Sputnik) — Max Mosley, anterior presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), ha fallecido a los 81 años de edad, según anunció su...

"Es como perder a un familiar, como perder a un hermano", explicó a los medios británicos el ex presidente de Formula. Mosley y Ecclestone trabajaron juntos en el sector automovilista y en la creación de la Fómula 1 como una marca compacta de prestigio internacional."Hizo cosas muy buenas no solo para el deporte automovilista, sino también para la industria del automóvil, y era muy bueno a la hora de asegurar que los que construyen automóviles lo hacían de una forma segura", dijo el fundador de la F1.Mosley, que falleció en su residencia del barrio londinense de Londres, dedicó sus años finales a cuestiones de privacidad y defensa de los derechos individuales contra la intrusión de los medios de comunicación.En 2008 ganó un sonado pleito de difamación contra el ahora inexistente News Of the World, entonces el más popular tabloide del grupo de Rupert Murdoch y el periódico de mayor audiencia en Reino Unido.El dominical había publicado información y fotografías de una "fiesta temática nazi" que Mosley habría organizado en su piso de Londres.El jefe de la FIA, que era hijo del líder fascista británico sir Oswald Mosley, obtuvo una sentencia favorable, además de una indemnización sustancial, cuando el juez echó por tierra el móvil nazi de la velada y el interés público en la publicación de la supuesta "orgía".

