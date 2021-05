https://mundo.sputniknews.com/20210524/moscu-insta-a-evitar-la-discriminacion-en-la-apertura-de-las-fronteras-de-la-ue-1112487355.html

Moscú insta a evitar la discriminación en la apertura de las fronteras de la UE

MOSCÚ (Sputnik) — La apertura de las fronteras de la UE con la introducción de los certificados COVID no debe llevar a la discriminación, es necesario tener en... 24.05.2021, Sputnik Mundo

"Queremos recordar a los países de la UE que los pasos que planean dar no deben tener un carácter discriminatorio y considerar la existencia de las vacunas contra el COVID-19 de origen no occidental", subrayó.El canciller recordó que en Europa se propone usar los llamados certificados verdes digitales, que confirman o la vacunación, o la prueba negativa o la inmunidad adquirida tras haber padecido el COVID-19.Lavrov señaló que existe la propuesta de la Comisión Europea de facilitar la entrada en los Estados de la UE para las personas vacunadas contra el COVID-19 procedentes de terceros países. Pero de momento se trata solo de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o por la Organización Mundial de la Salud (OMS)."La palabra decisiva sobre la regulación de la entrada de los turistas de terceros países la deben decir los miembros de la UE, muchos de los cuales están muy interesados en la reanudación del turismo procedente de Rusia, señaló.La EMA efectúa el estudio pericial de la vacuna rusa Sputnik V, recordó Lavrov y dijo esperar que muestre una actitud estrictamente profesional y no politizada en todas las etapas de esta labor, pues se trata de la salud y la vida de las personas.La EMA comenzó a inicios de marzo el proceso de autorización de Sputnik V para Europa. El ente expresó la esperanza de que la evaluación de la vacuna rusa se realice a ritmos acelerados, pero sigue sin precisar la posible fecha de su aprobación.

