Minsk invita a interesados ​​a investigación sobre el aviso de bomba en el avión de Ryanair

Minsk invita a interesados ​​a investigación sobre el aviso de bomba en el avión de Ryanair

MINSK (Sputnik) — Bielorrusia invitó a todas las partes interesadas ​​a participar en la investigación sobre el aviso de bomba que desvió un avión de la... 24.05.2021

"Nos dirigimos a la Organización de Aviación Civil Internacional, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la Agencia Europea de Seguridad Aérea y a los representantes de las administraciones de aviación interesados a que participen en una investigación imparcial del suceso, estamos dispuestos a proporcionar toda la información objetiva necesaria, sobre todo los materiales de las conversaciones 'controlador-piloto", dijo Sikorski ante la prensa. Asimismo, instó a las administraciones de aviación pertinentes a proporcionar transcripciones de las conversaciones del avión para "demostrar que nuestros controladores actuaron de acuerdo con las obligaciones internacionales y no hubo presión o coacción para aterrizar".Además, sostuvo que Minsk no ejerció presión sobre la tripulación del avión de la aerolínea irlandesa Ryanair a la hora de desviarlo al aeropuerto bielorruso, según se desprende de las conversaciones entre pilotos y controladores del tráfico aéreo.Agregó que los controladores bielorrusos actuaban de conformidad con sus obligaciones internacionales.Afirmó también que Minsk espera que la Unión Europea no vete los vuelos de las compañías aéreas europeas a través del territorio de Bielorrusia.El 23 de mayo, un avión de Ryanair con más de 120 pasajeros a bordo, que cubría la ruta de Atenas a Vilna, realizó un aterrizaje de emergencia en Minsk, por un aviso de bomba que resultó falso.Las autoridades de Bielorrusia enviaron un caza MiG-29 para escoltar la aeronave y, durante su escala forzosa en Minsk, detuvieron a uno de los pasajeros, el periodista disidente Román Protasévich, uno de los fundadores del opositor canal de Telegram Nexta, que Bielorrusia considera extremista.La UE, Estados Unidos y varios otros países ya condenaron en términos contundentes el desvío del avión y exigieron a Bielorrusia liberar al periodista.Protasévich, cuyos canales en Telegram fueron clave para coordinar las protestas postelectorales en Bielorrusia, es acusado por Minsk de varios delitos, entre ellos la organización de disturbios públicos, lo que podría acarrearle una pena de hasta 15 años de cárcel.

bielorrusia

