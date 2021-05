"Me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad": el discurso que sorprendió a Moncloa

https://mundo.sputniknews.com/20210524/me-da-envidia-la-vida-que-tenian-mis-padres-a-mi-edad-el-discurso-que-sorprendio-a-moncloa-1112496700.html

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el sábado 22 de mayo el Plan de Medidas frente al Reto Demográfico frente alcaldes y alcaldesas de pequeños municipios y representantes locales, así como miembros de la sociedad civil. Entre los invitados se encontraba Ana Iris Simón, una periodista y autora del libro Feria que participó en el evento con un discurso rompedor que probablemente no esperaban los asistentes al acto.Mediante una contundente intervención resumida en cuatro minutos, Simón plasmó las dificultades que la mayoría de los jóvenes viven hoy en día en España. Contratos temporales, imposibilidad de acceder a una hipoteca y añoranza de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Ella puso de ejemplo el de sus padres: su madre trabajaba como cartera en un pequeño pueblo de Toledo, pero la principal diferencia con la época actual es que su madre, por aquel entonces, sí tenía claro que sería capaz de pagar la hipoteca y que contaba con un vehículo en el que poder desplazarse, algo que resulta lejano para gran parte de la juventud española. "Me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad", aseguró. "Tenían la certeza de que podrían mantener sus trabajos, a sus hijos y tener una hipoteca. Y la esperanza de que todo iría a mejor. Mis padres creían en ese progreso porque para ellos había sido un hecho", agregó Simón.La joven periodista, embarazada con 29 años, relató su preocupación por el futuro de su hijo y también por el suyo, ya que su contrato acaba dos días después del parto. Unas ásperas palabras que seguramente le hayan sentado como un jarro de agua fría al Gobierno progresista, pero mediante el cual se ha sentido identificada gran parte de la población española. "Está muy bien ponerle wifi al campo, pero no habría Agenda 2030 ni Plan 2050, si en 2021 no hay techos para placas solares porque no tenemos casas, ni niños que se conecten al wifi, porque no tenemos hijos", continuó Simón.Su discurso, que se ha vuelto viral, ha recibido tanto halagos como críticas en las redes sociales. "No sé dónde se posiciona políticamente Ana Iris Simón ni a qué partido vota, pero comparto totalmente el fondo de su discurso y me parece valiente proclamar las verdades y el sentido común en tal foro", exclamó un usuario. Los más críticos lo han tachado de populismo. "Me parece bueno y justo el principio pero las medidas que propone para lograrlo van de lo inútil a lo desastroso pasando por lo inmoral", sentenciaba otro.

