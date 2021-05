Lukashenko firma una ley que prohíbe cubrir protestas ilegales en tiempo real

https://mundo.sputniknews.com/20210524/lukashenko-firma-una-ley-que-prohibe-cubrir-protestas-ilegales-en-tiempo-real-1112491924.html

MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, firmó varias leyes que limitan el trabajo de los medios de comunicación en el país... 24.05.2021, Sputnik Mundo

Según el portal nacional de información legal de Bielorrusia, donde están publicadas las novedades de la legislación, el Gobierno proscrita cubrir las protestas ilegales "con el fin de popularizarlas". El veto se extenderá no solo a los periodistas, sino a también a la gente común y corriente.Además, los periodistas tendrán prohibido tomar parte en esas manifestaciones ni organizarlas.Los medios de comunicación tampoco podrán publicar sondeos de la opinión pública sobre la situación política en el país sin permiso especial de las autoridades.Las nuevas normativas también prevén la posibilidad de privar a un periodista de su acreditación en caso de que se infrinja el procedimiento de acreditación establecido, difunda información falsa o contraria a la reputación del organismo que lo acreditó, así como haya cometido un acto ilícito mientras ejercía su actividad profesional.Los fiscales bielorrusos tendrán derecho a restringir el acceso a los recursos de internet y las publicaciones en línea, a través de las cuales se difunde información destinada a promover actividades extremistas o cierta información cuya difusión puede dañar los intereses nacionales.Se supone que se prohibirá la publicación de ciertos materiales en los medios de comunicación por decisión de un tribunal o tras presentarse una solicitud del Ministerio de Información.Los medios de comunicación no podrán ser fundados por entidades jurídicas extranjeras, ciudadanos extranjeros y apátridas, ni por organismos jurídicos que tengan una participación extranjera.Los eventos masivos, según las nuevas leyes, podrán llevarse a cabo solo con el permiso de las autoridades locales. Estas, ahora, tendrán el derecho a suspender el trabajo de los centros comerciales, cafeterías, restaurantes y medios de transporte en la zona de celebración de una manifestación ilegal.Además, Alexandr Lukashenko firmó una ley que permite a las autoridades, en caso de amenazas a la seguridad nacional, restringir la labor de las redes de telecomunicación en el país, comunicó el Portal Jurídico Nacional.De acuerdo a este portal, las enmiendas a la Ley de Telecomunicaciones han sido incluidas en el Registro Nacional de Actas Jurídicas y significa que el documento fue firmado por el presidente bielorruso. Antes lo aprobaron las dos cámaras del parlamento.La nueva ley establece que con el fin de prevenir situaciones que representen una amenaza para la seguridad nacional, el Estado puede adoptar medidas que limiten el funcionamiento de las redes de telecomunicación y de los equipos que forman parte de esa red.El control de las redes de telecomunicación de uso general estará a cargo de un centro analítico subordinado al presidente de Bielorrusia. El incumplir los operadores locales las exigencias de bloqueo o restricción de la labor de las redes, se considerará una grave infracción a la legislación vigente.Las leyes en cuestión entran en vigor un mes después de su publicación oficial, que todavía no ha tenido lugar.Las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020 en Bielorrusia, que otorgaron un nuevo mandato a Lukashenko, dieron origen a varios meses de protestas.Lukashenko, en el poder desde 1994, obtuvo el 80,1% de los sufragios, frente al 10,1% de la candidata opositora Svetlana Tijanóvskaya, según el escrutinio oficial. La oposición bielorrusa denunció un fraude masivo y exigió repetir los comicios, opción que Lukashenko descartó.Con el pasar del tiempo las protestas cambiaron de carácter y se hicieron locales y poco numerosas. El 11 de febrero el Comité de Seguridad de Bielorrusia (KGB) declaró que la situación en el país se estabilizó y el pico de las protestas quedó atrás.Durante las manifestaciones no autorizadas en Bielorrusia, las autoridades restringían el funcionamiento de internet principalmente para obstaculizar las congregaciones de los manifestantes, pero a medida que iba estabilizándose la situación se abandonó esa práctica.

