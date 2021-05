https://mundo.sputniknews.com/20210524/lituania-abre-una-investigacion-por-presunto-secuestro-de-un-avion-ryanair--1112489190.html

Lituania abre una investigación por el presunto secuestro de un avión de Ryanair en Minsk

MOSCÚ (Sputnik) — Lituania abrió una investigación penal por presunto robo y secuestro después del desvío de un avión de la aerolínea irlandesa Ryanair a... 24.05.2021

internacional

el aterrizaje de emergencia del avión de ryanair en bielorrusia

ryanair

lituania

"Lo que sé es que seis personas no llegaron a Vilna", otros detalles "están siendo investigadas en el marco de la causa penal", dijo Pozela en una entrevista con el periódico The New York Times.

lituania

el aterrizaje de emergencia del avión de ryanair en bielorrusia, ryanair, lituania